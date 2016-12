Hobennan atrapa cu articulo horta na Zara

Central a manda patruya na Zara, caminda cu cuater hoben a purba di comete ladronicia. Eynan a papia cu e security M., kende a declara cu un hoben a cana sali for di e tienda y e alarma anti theft protection a bay on. Ora cu a controla den saco cu articulonan cumpra di e hoben, tabata tin un tas cu nan no a paga pe. M. a duna e grupo e opcion pa paga pa e tas. Mirando cu e grupo no tabata tin suficiente placa cu nan pa paga pa e tas, nan a pidi un conoci di nan pa presta nan placa. Door cu esaki a dura, a yama polis. A papia cu director di e tienda R., kende a declara cu pa e biaha aki e no lo duna keho, pasobra e hobennan a paga pa e tas. E hobennan, 3 mucha muhe y mucha homber, a wordo hiba warda caminda cu a yama nan mayornan. E mayornan a presenta na warda y a pone nan na altura di loke a pasa. Nan no tabata nada contento cu e comportacion di nan yiunan y lo bay papia cu nan y tuma e medidanan necesario. Central a wordo poni na altura.