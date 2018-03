Hobencita hinca pa a horta su cabey

SANTANDER, Colombia- Despues di varios aña, e moda di horta cabey pa bende esaki cu fabricantenan di extension natural, cu tin su costo halto ariba mercado. E biaha aki e victima tabata un mucha muhe di 12 aña.

Un mucha muhe di 12 aña a wordo hinca den e municipio Colombiano di Santander, den e departamento di Cauca, despues di cu dos homber a purba di horta algo for di dje: su cabey.

Esaki a tuma luga ora cu e hobencita, di solamente 12 aña tabata cerca di su cas, cu’n otro menor. Na e momento ey, dos homber riba un scooter a para y a menasa e mucha cu arma blanco pa nan lag’e corta su cabey.

Ora cu e mucha a nenga, el a purba bay bek su cas. Pero e dos personanan aki a agredi e criatura, cort’e na su garganta y a hink’e, afectando un di su pulmonnan. Despues di esaki, y unabes cu e hobencita no tabata por a defende su mes mas, nan a corta mita di su cabey, uzando un sker.

Door di e heridanan cu el a sufri na su garganta y lomba, e hobencita a wordo traslada pa un hospital di Cali. Su estado ta critico.

E criatura a wordo opera, cual no a wordo cobra na e famia, cu no ta conta cu e recursonan economico pa paga esaki. Pero nan mester haci un deposit y e mucha mester haci dos operacion mas, pa cual nan ta pidi yudansa pa recolecta e placa pa cubri e gastonan aki.

E caso ta bou investigacion pa autoridadnan pa preveni cu esaki bolbe sucede.

Fuente: https://www.infobae.com/

