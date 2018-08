Hobencita envolvi den e desgracia na Malmok ta luchando pa su bida

Relaciona cu e accidente pisa diaranson mainta riba caminda di Malmok L.G Smith Blvd unda un buggy a bay den banda robes y un van biniendo for di nort a dal basta duro den banda di pasahero. E impacto a laga mama herida y e yiu muhe mas grave cu basta sla na curpa y pia drechi corta.

Un persona di DTP cu tabata cerca y topa cu e accidente ta esun cu a yega yuda e famia y bati alarma na autoridad. Manera polis a yega a hinca e pia di e hobencita den un juck y core bay un hotel busca saco grandi yena cu ijs pa basha esaki aden y yega Eerste Hulp cu urgencia pa dokternan tume over.

Y ley di trafico ta indica cu mucha bou di 12 aña no ta permiti pa sinta dilanti y mester ta sinta patras y esaki ta loke companianan cu ta huur utv tin cu informa tur hende cu huur nan vehiculonan y esaki no ta pasando. E mama di e mucha tambe a cay den panico na hospital ora a haya anuncio di dokter y a keda atendi mesora. Segun informe cu a yega na nos mesa di redaccion ta informa cu e hobencita di 7 aña ta luchando pa su bida debi cu el a haya basta sla na curpa, nek fractura seriamente, slanan na otro parti di curpa, sla pisa na su celebro y e pia drechi corta.

Nan ta famia Puertoriqueño y nan a bin Aruba via barco crucero y segun informe manera cu nan a yega touch suela di Aruba y a huur e utvnan aki di dos persona un pa e mama y e yiu y e otro pa e tata y aparentemente e famia no a haya ningun documento di e utv y ni cu a cera seguro cu nan. Tin personanan conoci den nos comunidad a bay cerca e famia di atardi te anochi pa dunanan un sosten y yudanan te unda cu por, debi cu ta buscando un solucion pa bay cu e criatura exterior pa haya atencion medico avansa, pero te ainda e no a lanta.

Di parti di masnoticia.com palabra di pronto recuperacion na e famia.

Posted by MasNoticia.com on Wednesday, August 15, 2018

Comments

comments