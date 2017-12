Hoben ta perde su bida den manifestacionnan violento

TEGUCIGALPA, Honduras- Un mucha muhe a muri na man di polis cu a ataca manifestantenan di e Alianza di Oposicion Contra di Dictadura den e capital di Honduras. Esaki a sosode prome cu toque de queda a keda anuncia diabierna, segun e tata di e victima a a denuncia.

Carlos Fonseca (43) a acusa miembronan di Polis Militar di Orden Publico, crea pa e presidente y candidato presidencial pa reeleccion Juan Orlando Hernandez, di a mata su yiu, Kimberly Dayana di 19 aña.

Mientras cu famianan tabata den velorio, Fonseca a relata na AFP, cu su yiu a sali di su cas pa busca un omo, cu supuestamente tabata den un manfistacion di e izkierdista Alianza de la Oposición den e cercania, cu e toque de queda lo drenta na vigor pa 11 or di anochi.

E candidato di e Alianza di Oposición, Salvador Nasralla, a condena riba Twitter, e represion di gobierno contra di manifestantenan cu ta proclama su mes victorioso den e eleccionnan di diadomingo 26 di November.

Durante e prome conteo, e Tribunal Supremo Electoral (TSE) den oranan di marduga a duna un bentaha di cinco punto pa Nasralla, pero e sistema di transmision di resultado a sufri hopi interupcion, uno di cinco hora y e bentaha a keda baha te ora cu e candidato oficialista a wordo duna como e candidato ganador.

Nasralla y e coordinador di e Alianza y dirigente di izquierda Hondureña, Manuel Zelaya, ex presidente derroca na 2009, a yama nan simpatizanteann pa defende e victoria riba caya y manifestacionnan violento di protesta a yena e cayanan di Tegucigalpa.

Diabierna anochi, Hernandez a decreta den conseho di ministro un toque de queda pa dies dia, cuminsando pa 6 or di atardi.

