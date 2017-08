Hoben ta muri durante wega di futbol na scol

THE BRONX, New York – Un scol na The Bronx a cancela su lesnan, despues cu diamars, un di su studiantenan di 14 aña a muri mey mey di un practica di futbol Americano.

Dominick Bess, miembro di e ekipo JV di Mount Saint Michael Academy, a collapse den e parke, y esey tabata pa 9’or y mey di anochi, durante un entrenamento di e pretemporada. Te cu asina leu, no sa kico por tabata e motibo.

E ekipo tabata mey mey di practica, cu no tabata implica contacto corporal.

E clima tabata cayente y humedo. Na e momento di perde conocimento, e menor tabata tin un jersey, carson cortico bisti.

Un entrenador a aplica CPR na e hungado. Mirando cu e no tabata reacciona, autoridadnan escolar a yama 911 y e adolescente a wordo hiba hospital, unda el a wordo declara morto.

“Nan a purba di rebib’e y na cierto punto, nan a logra. Nan a hib’e hospital, pero el a fayece,” omo di e menor Bertram Meade, a bisa ABC.

Oficina forense di e ciudad lo tin cu determina causa di morto.

