Hoben ta molestia turistanan na watersport

Patruya na pia di strandpolitie a tene un control for di Riu Antillas te cu Playa Linda y durante patruya pariba di Hilton Resort na Aruba Watersport a mira un trahado di New Kids Watersport cu su lomba pa e bar di e kiosco caminda cu ta bende bebida y cuminda. E tabata purba di papia cu algun turista cu tabata na e bar, pero esakinan no a dun’e ningun atencion. Pero el a purba toch di bisanan algo. El a cuminsa mira rond y a mira polis bin, y a haci mescos cu e ta cuminda e turistanan. Na yegada na e watersport, polis a mira un colega ta acerca e hoben, kende a bisa cu e yama LG ta puntre varios pregunta caminda cu el a contesta cu e ta traha pa New Kid Watersport. E colega a pidie pa habri e heuptas pa controla esaki y na momento cu el a saca e cosnan afo, por a mira un grinder pa grind marihuana. A mustre cu ta castigabel pa tin atributonan cun’e pa uza droga den publico. El a declara cu e no tabata sa esaki y cu ta pa su propio uzo. E grinder a wordo confisca. Tambe a bis’e bon cla cu tampoco por cana bay for di su luga di trabao y hustle. El a bisa cu esey tampoco e no sa. el a wordo cori for di e sitio y pa e keda na su luga di trabao. El a mustra comprension y a cana bay na su tent. Patruya a keda haci nan trabao. Comandante na warda a wordo poni na altura.