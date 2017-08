Hoben drumi cu baca ta bira un sensacion

DES MOINES, Iowa – E hoben di 15 aña, Mitchel Milner y su baca Audri, a bira un sensacion riba internet, despues cu un potret di e dosnan aki durante di un festival Mericano a bira viral riba social media. E hoben tabata completamente cansa, y a dicidi di bay drumi hunto cu su bestia. Esaki a percura pa un bunita potret.

Audri ta un baca cu ta keda hunto cu otro bacanan durante di e lunanan di zomer cerca e famia di Mitchell. Pa dos luna largo, Mitchell y Audri a prepara pa e show annual di baha di Ioha State Afair.

Tur dia e hoben tabata corta e lananan y labanan y nan dos tabata cana hunto. Riba e dia di berdad, e duo aki mester a lanta tempran pa asina tey na ora durante di e competencia. Audri finalmente a keda na di 5 luga. Despues di e competencia, e dosnan aki tabata cansa y a dicidi di bay drumi un rato den stal.

Mi ta compañ’e

E tata di Mitchell a mira loke a pasa y a saca un bunita potret. “E ta haya bon pa drumi un rato,” Mitchell a bisa na The Des Moines Register.” Mi no tin realmente un bon conexion cu mi bestia. Simplemente e gusta pa mi compañe.”

E potret desde diadomingo, ya a haya mas di 21 mil like y a wordo comparti 1600 biaha.

Fuente: www.rtl.nl