Hoben Dreamer ta perde su bida dos yudando otronan

HOUSTON, Merca- Dos dia prome cu e administracion di e presidente Donald Trump a anuncia e fin di e programa cu tabata proteha e hobenann Dreamers di deportacion, famianna di Alonso Guillen a logra recupera su cadaver di e awanan turbio cu tabata cubri gran parti di Houston ainda.

E hoben ilegal di 31 aña a desaparece diaranson siman pasa ora cu e embarcacion den cual e tabata rescatando victimanan di e inundacion causa pa Horcan Harvey a dal contra di un pilar di un brug riba autopista I-45 y el a bolter. Esaki segun Houston Chronicle.

Esaki tabata e tragico desenlace cu e tata di Alonso tabata tin miedo di dje, ora cu e la conseha su yiu pa no uni na e expedicion di su amigonan di Lufkin, TX, ora cu e la cont’e cu e kier a bay na e zona di desaster pa duna un man. E tata a bis’e cu ta algo hopi riesgoso pero Alonso a contest’e cu e no por keda man crusa mirando tur loke tabata pasando.

“El a muri sirbiendo otronan”, un di e rumanan di e victima a conta na The Washington Post. “E por a keda wak na television loke tabata pasando, pero el a prefera di bay yuda”.

Alonso a nace na e ciudad Mexicano di Piedras Negras y el a muda pa Lufkin tempo cu e tabata un adolescente. Actualmente e tabata trahando na un station di radio, empleo cu el a bandona dia 29 di Augustus pa uni su mes na un grupo di rescastista boluntario.

Fuente: http://peopleenespanol.com/