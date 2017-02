Hoben di 17 aña a huy for di secuestrador na Aerdenhout

Aerdenhout, Hulanda – Banda di 10’or y 10 di anochi, un hoben tabata coriendo bicicleta door di Aerdenhout, ora cu el a wordo para pa un automobilista. Segun polis, e hoben a bay sinta na e banda di pasahero pa asina splica e chauffeur un ke otro.

E automobilista a primi trot y a dal e porta cera. El a keda core un cuarto di ora cu e hoben, te ora cu esaki a haya chens pa por a huy. El a habri e porta y a bula for di e auto ainda den careda.

Rasca

Un homber cu un cacho, a mira e hoben ta bula for di e auto y a yama 112. E victima a haya solamente rasca durante su huida.

Segun polis, el a wordo scogi sin sa, polis no ta kere cu e homber lo a pidi pa placa los.

Apesar di un accion di buskeda, e homber y e auto no a wordo haya. Ta trata posiblemente di un Volkswagen Golf color scur.

Fuente: RTL Nieuws