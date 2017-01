Hoben di 15 aña ta comete suicido pa motibo di termento (bullying)

Un hoben di 15 aña procedente di Heerlen a comete suicido pa motibo cu e tabata wordo geter constantemente. Despues di vakantie den temporada di Pasco e no tabata kier a bay scol mas. Esaki su famianan a declara na un canal di television local di Hulanda. Segun e famia, tanto e alcaldia (gemeente) como e scol no a haci mucho pa brinda ayudo na e hoben

Segun un ruman muhe di e victima, mayoria di e termentonan aki tabata sosode online, posiblemente door di otro alumnonan di su scol. Via cuentanan anonimo, nan tabata pone su nomber bou di potretnan. Tambe e tabata wordo insulta online.

Shete siman pasa e famia a bin descubri cu e tabata wordo geter, despues cu e hoben a purba di comete suicidio pa prome biaha. “El a conta cu e tabata wordo geter y cu e tabata sinti’e su so”, su ruman a declara.

Tambe e hoben a conta cu na scol, niun hende no tabata papia cun’e. Segun su rumannan, na cas e tabata haci mescos cu nada no ta pasando y no tabata papia mes over di e termento (bullying). E tabata mustra contento y tabata bisa “cu nos lo sinti nos mes tristo si e conta nos loke ta pasando cun’e”.

Despues di su prome intento di suicidio, tanto polis, scol y e gemeente a wordo poni na altura. Nan a hiba un combersacion cu e hoben, pero esaki no a produci ningun resultado.

“Nan a puntr’e si e tabata tin mester di ayudo, pero e hoben a contesta cu no. E tabata tin solamente 15 aña y nan no a dun’e e yudansa cu e tabata tin mester”. Esaki segun su famia.

Riba e ultimo dia di vakantie, e hoben a comparti su decision cu su famia. E no tabata kier a bay scol mas y tampoco kier a sigui biba.

Segun scol y gemeente Heerlen nan a haci tur loke tabata na nan alcanse pa duna e hoben ayudo. Gemeente ta bisa cu nan tabata tin contacto cu funcionarionan di team di expertisio di e gemeente mes. Pero lastimamente, nada no tabata por a wordo haci pa evita e tragedia aki.

Wethouder Clemens a bisa di ta den shock cu e noticia aki. “Nos ta expresa nos mas sentido pesame na famia y amigonan di e victima”.