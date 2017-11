Historia di un Cunukero

Skirbi pa Digna Laclè-Herrera

Un homber un dia a cumpra un cunucu.

Pero e no tabata sa nada di trabou di un cunukero.

Su yiunan tabata hopi chikito ainda, asina ta cu tabata e so pa haci tur trabou.

El a dicidi di acudi cerca su bisiñanan pa yudansa. Nan si tabatin hopi yiu grandi cu hopi experiencia.

Gustosamente e bisiñanan a laga nan yiunan bay traha cerca e homber aki, ya asina e yiunan por a gana nan pan y alabes yuda e homber. Cu yudansa di tur e hobennan balente aki e cunukero por a mira con dia pa dia e trabou tabata progresa.

Prome cos nan a cuminsa fens e tereno.

Djey trabou di rosamento, cobamento di pos, instalamento di mulina y di pompnan, tuberia, enfin tur e trabounan preparativo. Despues nan por a cuminsa planta.

E trahadonan tabata cuminsa traha masha tempran y pesey nan a dicidi di keda biba cerca e doño di cunucu, kende a haya esaki un bon idea. De bes en cuando nan tabata bay pasa fin di siman na cas di nan mayornan.

Doño di e cunucu tabata masha satisfecho y e trahadonan tambe, pasobra e trabou tabata bay masha bon mes. Tur hende tabata biba feliz. Hasta a yega asina leu cu e doño a adopta algun di e trahadonan como su propio yiu. E cunucu tabata berde bunita. Maishi, bonchi, pinda tur tabata florece. Ya pronto nan por a spera e prome cosecha y tur preparacion tabata wordo haci pa e dia aki. Algun di e trahadonan a propone e cunukero pa nan cria algun bestia.

Poco poco e criansa di bestia tambe tabata progresa. Baca, porco, galiña y carne. Speransa di carni y lechi na abundancia. Por fin a yega dia di e prome cosecha. Tabatin hopi fiesta.

Tur hende a come y bebe nan bariga yen.

Bisiñanan tambe a tuma parti na e fiesta. Esta dushi harmonia.

Mangashinanan tabata yen di cuminda.

E cunukero cu e trahadonan tabata bay asina bon cu otro, cu nan a combini di sigui traha hunto pa hiba e cunucu mas a dilanti.

E cunukero a compronde masha bon cu e so no por a sigui haci e trabou, ya cu su yiunan mester a siña hopi ainda pa nan por a yud’e.

Mientras tanto cu su cunucu tabata creciendo y tabata produci na abundancia, e cunucunan di e bisiñanan tabata keda ‘tras pasobra yiunan tabata afo.

E cunukero tabata nota esey y a compronde cu pa sigui tene trahadonan cerca dje lo e mester a paganan mas y mas y tratanan hopi mas bon. Ta p’esey e tabata uza tur sorto di labia pa nan keda: ‘Boso ta manera un yiu pa mi. Mira e cunucu aki. Ta boso obra y boso por ta orguyoso’.

Asina, cu palabranan bunita y hopi promesa e por a retene e trahadonan na su lado y a sigui probecha di nan hubentud. Pa ora cu su yiunan ke ta grandi e trahadonan lo no haci mucho falta mas y nan lo no ta di mucho probecho mas ni pe ni pa nan mayornan.

E trahadonan mientras tanto a cuminsa stima e cunucu, cual gracias na nan esfuerso a bira e cunucu mas prospero den bisindario.

Segun cu e yiunan di e cunukero tabata bay creciendo nan a cuminsa siña e trabou, pero algun di nan no tabatin mucho ambicion.

E trahadonan a ripara cu ya e cunukero a cuminsa tratanan cu menos cariño, aunke nan tabata traha cu mesun amor cu cual nan a principia. Nan a compronde cu tabata pa motibo di e yiunan y algun di e trahadonan mas bieu a dicidi di bolbe nan cas paternal.

E otronan cu a keda ‘tras a nota cu e yiunan mas grandi a cuminsa ta tratanan cu arogancia. E yiunan adoptivo tambe tabata sufri pa e menosprecio cu cual nan tabata wordo trata door di nan ‘rumannan’. Poco poco e ambiente dushi y apasibel tabata cambiando pa un ambiente di odio y cudishi. E yiunan mayor di e cunukero tabata hinca poco poco desconfiansa den e rumannan chikito, y esakinan tabata bay creciendo cu e idea fiho cu e trahadonan aki y e bisiñanan kier a podera di nan cunucu. Dia pa dia e abismo di odio aki tabata bira mas hundo.

E yiunan tabata sa cu sin yudansa di e trahadonan nan lo no por sigui tene e cunucu na e mesun nivel di prosperidad, pasobra ainda tabatin hopi cos cu nan no tabata por a haci. Esey tabata duna nan un sentido di frustracion cual tabata haya un escape den trata e trahadonan dia pa dia cu mas menosprecio.

Door cu nan a crece segun e cunucu tabata produci mas y mas nan no a pone mucho interes pa siña. Papa tabatin placa suficiente pa dunanan un bida di luho. Nan no a conoce tempo miho loke nan tabatin. Placa no tabatin balor pa nan.

Algun di nan no tabatin ambicion pa siña, pero pa traha mucho menos. Cu tristesa e cunukero tabata mira tur e cosnan aki, ma e no por a haci nada, pasobra ta e mes a duna su yiunan malcriansa. E no a siñanan respeta e trahadonan y aprecia nan trabou.

E bon bida cu tabatin antes entre e y su bisiñanan tambe a cuminsa mustra un cambio.

Mas y mas nan tabata alehanan di dje y di su yiunan.

E trahadonan cual antes tabata sintinan asina feliz cerca dje, un pa un a prefera di bolbe cerca nan mayornan.

Nan tabata sinti nan mes humilia door di e accion di nan yiunan, kendenan tur dia tabata menasanan y recordanan cu nan tabata doño, nan tabata legitimo.

Esun cu tabata casa cu yiu muhe di e cunukero no tabata sa na kico e tene, pasobra ni e tabata wordo considera un miembro di e famia.

‘Mira con duro mi a traha y cu cuanto amor mi a yuda haci e cunucu aki loke awe e ta, sinembargo den wowo di mi cuñanan mi no tin mesun balor y ni mesun derecho cu nan’.

Riba un bon dia tur e intriga y hincamento di palo bou candela a alcansa su punto culminante. E yiunan di e cunukero a duna e trahadonan un sota tremendo y a core cu nan. Cu awa na wowo nan a bandona e cunucu, na unda nan a traha un gran parti di nan bida. E cunucu cu nan a stima, pasobra ta nan trabou a dun’e grandesa. E yiunan a keda ‘tras triunfante. Porfin nan a logra nan deseo. Awor ta nan lo bay dirigi tur cos.

E rumannan mas rebelde a cuminsa pone orden riba esunnan mas pacifico pero den nan curason nan tabatin poco miedo pasobra ta hustamente esakinan tabata miho capacita pa trabou. Nan tabata sabi cu nan lo mester depende di e rumannan aki sino cos lo bay fatal.

Despues di poco tempo ya hende por a mira con e cunucu tabata bay atras, pasobra e rumannan cu a grita cu boca mas grandi: ‘E cunucu ta di nos’ tabata net esunnan cu no tabata traha pero tabata steun riba papa su placa na banco. E rumannan cu si tabata specialisa den e trabou no tabata por cu tanto trabou nan so.

Dia pa dia e cunucu tabata rindi menos. Algun di e posnan a seca, mulinanan tabata traha defecto y yerba shimaron a cuminsa domina e luga.

Cosecha aña pa aña tabata bira menos. Hamber a forsa algun di e rumannan pa bay busca trabou otro parti. E otronan cu a keda ‘tras tabata biba den un pleito continuo pa cuminda.

Hasta a yega asina leu cu nan mester a ‘poteca e cunucu pa nan por a paga e debenan mas urgente.

Bieu, sin forsa y desilusiona e cunukero a sinta tristo riba un banki, mientras den su pensamento e ta mira su cunucu di antaño, berde y bunita orguyo di e bisindario.

Un di su nietonan a yega cerca dje, flaco, sushi y hambriento cu un stem debil e ta puntra: ‘Padushi ta pakico bo ta yora?’

Augustus, 1973