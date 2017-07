Hilton Aruba Caribbean Resort cu ceremonia di Reconocemento di Ekipo

Durante e reconocemento di Miembro di Ekipo cu a tuma luga recientemente, trinticinco di e resort su miho empleadonan a wordo reconoci pa excelencia durante e luna di Mei.

E nominadonan ta traha den diferente departamento, y e ganadonan a ricibi certificadonan cu ta un muestra di nan logronan, combina cu rondanan di aplauso entusiastico di nan coleganan.

E proceso di nominacion na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino ta berdaderamente unico ya cu empleadonan ta wordo encurasha pa recomenda nan coleganan pa e reconocemento mensual di Miembro di Ekipo di Luna, y ora nan haci esaki, nan ta haci nan observacionnan publico.

Tambe nan ta entrega un resumen cortico di e esfuersonan cu nan a mira, y nan ta comparti nan storianan di “going-the-extra-mile” cu nan coleganan.

Entre e ganadornan pa e Luna di Mei, di Engineering, Harkin Henry; for di e departamentonan di “Back of the house” Sheila Stamper (Reservations); for di e departamentonan di “Front of the house” Kimberley Akins (Front Office); di Housekeeping Melania Wolff a empata cu Idalisa Joaquin di Uniform Room; for di Kitchen & Stewarding Anselmo Webb, y for di Food & Beverage Rosendo Richardson.

Un cantidad di supervisor a surpasa tur espectativa na Mei, entre nan, Grace Geerman di e Rooms department, Jacqueline Leyba di Food & Beverage, Margarita Maduro di HR y Administracion y Benito Croes di e Kitchen.

Entre e gerentenan, cuater a wordo honra cu e reconocemento tan codicia di Gerente di Luna, entre nan, Nunette Maduro, Benta y Mercadeo, y Bibi Ohab, Housekeeping. Hunto cu nan tabata Angelique Croes, HR y Administracion, y Lij Heron, Food & Beverage, y nan tur a ricibi elogio publico pa nan esfuersonan. Cada un di nan a wordo escohi y elogia pa nan contribucionnan specifico.

E Miembronan di Ekipo cu tabata presente na e ceremonia di premiacion a disfruta di e storianan y anecdotanan di “extra-mile” cu a wordo raconta, na momento cu certificadonan a wordo parti entre e ganadornan.

Algun di e storianan tabata specialmente emocional. Jacky Leyba, kende a wordo declara como un “multi-tasker” y “hands-on supervisor”, ta percura pa semper e tin tur cos di F&B den stock, y e ta traha boluntariamente riba su dia liber; Sheila Stamper ta un tremendo ehempel pa su coleganan, y nan por conta riba dje pa haci su trabou na e manera corecto, den e spirito di cooperacion y trahando como un ekipo; Melania Wolf, un “one of a kind,” ta haci su trabou cu pasion y dedicacion, papiando cu tur huespet, lagando nan sinti nan mes na cas, na nan cas leu di cas, y Margarita Maduro, kende su profesionalismo y amabilidad, combina cu un sonrisa grandi, ta haci cu e ta sobresali entre su coleganan.

Aki por mira e ceremonia di premiacion y reconocemento, cu un di e miembronan di gerencia funcionando como e maestro di ceremonia.