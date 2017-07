Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino ta promove ‘Energia Blauw’

E ultimo siman di Juni y e prome siman di Juli a wordo designa como simannan di Activacion di Energia Blauw na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino celebrando e resort su compromiso y pasion pa e promesa di e marca di Hilton y su balornan central.

Den e spirito di Energia Blauw, Miembronan di Ekipo a wordo encurasha pa participa den varios actividad deportivo prome y despues di trabou. Nan a wordo invita pa participa den cardio kickboxing, yoga durante e bahada di solo, Zumba den aire liber, coremento den e oranan di mainta, of e torneo semanal di beach tennis, cu un diferente actividad programa pa cada dia.

Miembronan di Ekipo a wordo pidi pa registra cu un di e miembronan di e Comision di Energia Blauw pa purba nan actividad preferi di Cardio Kickboxing riba e Miramar South Lawn riba dialuna, Yoga durante e bahada di solo riba e playa riba diamars, Zumba den aire liber riba e Miramar South Lawn riba diaranson, coremento durante e oranan di mainta riba diabierna, of e Torneo di Beach Tennis riba diasabra.

E actividadnan, organisa pa e departamento di actividad, ta simbolisa e spirito di Hilton, y e envolvimento di e miembronan di ekipo a wordo reconoci pa e miembronan di Comision di Energia Blauw como un ehempel di biba e balornan di e compania, esta: Hospitality, Integrity, Leadership, Teamwork, Ownership, Now.

“Bibando segun e balornan di e compania ta laga nos cumpli cu e promesa di nos marca,” Gerente General Hans Georg Roehrbein a bisa, ”cual ta pa sigura cu cada huespet ta sinti nan mes cuida, balora y respeta, y cu Miembronan di Ekipo ta cumpli cu e promesa door di surpasa espectativanan di huespednan, nan coleganan y e comunidad.”

E actividadnan di Energia Blauw a wordo promovi na Miembronan di Ekipo durante e ceremonia mensual di premiacion di excelencia, cu un sesion unico di ehercicio di energia halto.

E Comision di Energia Blauw tambe a celebra su varios logronan durante e Siman di Activacion di Energia Blauw, logronan cu a inclui Siman di Tera y Siman di Oportunidad pa Hobennan, cual a ofrece un Dia di Carera exitoso pa e studiantenan di Ibero American High School riba e isla.

Na final di e Siman di Activacion di Energia Blauw, e contribucionnan colectivo di e Miembronan di Comision a wordo elogia durante e cena di reconocemento cu a wordo teni na The Sunset Grille.

Aki por mira e eventonan di siman di Activacion di Energia Blauw na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.