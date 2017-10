Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino a ofrece un evento briyante di Aprecio di Cliente

Diez miembro di e departamentonan di Benta, Catering y Mercadeo na Hilton Aruba Resort & Casino recientemente a hinca un bunita anochi den otro pa gradici clientenan fiel local pa nan negoshi y sosten continuo.

E anochi di cocktails y hors d’oeuvres a conta cu un mc den persona di Lily Polsbroek, kende ta un miembro di e ekipo di benta local. E evento a wordo diseña pa introduci e propiedad di e resort como tambe su hendenan, na e varios personanan influencial den nos comunidad.

Co-organisando e fiesta y prepara pa contesta cualkier pregunta pa loke ta e planeamento di futuro evento exitoso, Anthony Armas , Director di Benta & Mercadeo; Audrey Wolff, Director di Servicio di Convencion; Marvinia Richardson, Coordinador di Bankete& Catering; Raynold Semeleer, Gerente di Catering, Bruid & Evento; Diego Garcia, Gerente Senior di Benta; Lisa Dammerman, Specialista di Bruid; Nunette Maduro,Gerente di PR &Mercadeo; Jessica Gonzales, Gerente Senior di Mercadeo; Jessica Valbuena y Joshwayne Maduro, Trainees di Benta & Mercadeo.

Polsbroek tambe a introduci Gerente General Hans-Georg Roerhbein, kende a duna e invitadonan un caluroso bon bini na e fiesta, deseando nan un experiencia memorable. Na su turno, el a reconoce e representante di doñonan Rene Kan, di e Aruba Growth Fund.

E Grand Caribbean Ballroom a keda bunita decora den e spirito di e dianan di fiesta benidero, demostrando e resort su capacidad creativo pa catering y evento cu diferente kiosko, presentando un variedad di servicio compaña pa e musica di e banda popular Hits and Fun.

Sunset Grille, e resort su restaurant signatura, a wordo encarga cu e cuminda, sirbiendo como e prome platonan, palo di sirloin cu un saus di chimichuri y mini crab cakes cu compota di lamunchi. Invitadonan tambe a wordo ofreci platonan elegantemente presenta di seared seabass, sweet potato hash, saus di saffron y waffle chips. Fresco di e grill di hibachi, Caribbean Lobster Tail, asparagus spears y fried leeks, lamunchi y drawn butter y palo di Shrimp Pineapple, cualnan a wordo ricibi na un manera hopi positivo. Hors d’oeuvres cu a wordo sirbi pa butlers a inclui ceviche di grouper fresco den shot glass.

Pa e pasaboca, e stacionnan di Sweet Dream a sirbi platonan individual di Roma Tiramisu den glasdi shooterademas di hapnanchikito di Bolo di Chuculati, Sunset Fruit Tarts y Pistachio Crème Brulee.Mientras cu nan a disfruta di e fiesta, e bishitantenan tambe a wordo invita pa bishita e kiosko di eforea spa pa un mini masashi di stul, of mas informacion pa loke ta e ofertanan special pa hende local y e oportunidad pa cumpra certificado di regalo como regalo di Pasco.

Un bunita kiosko di Bruid, cu un abundancia di flor y un bolo di bruid di varios piso, tabata habri pa ricibi pregunta di e publico pa loke ta e resort su tantisimo opcionnan y oportunidad pa celebra fiesta di bruid.

Miho cu turcos, e mixologistanan di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino a presenta un cocktail remarkable di stropi di kenepa y Old Parr, tambe deleitando esnan presente cu un Summer Dove,cual ta un cocktail special traha cu dry ice, y un kelki di bon bini cu aqua aloe y Bombay Sapphire Gin.

Tremendo door prizes pa esunnan cu a deposita nan carchi di negoshi den un tombola, y pakete di informacion pa hiba, a cera e festividadnan di e dia. E paketenan, cortesia di e Departamento di Bankete, a wordo yena cu menu di bankete pa celebracionnan di fin di anja di cualkier tamaño, for di un dozenas di huesped, te cu 900.

E resorttambe a gradici su partnernan, Elite productions, e compania in-house di AV, EVENTIONS, e specialistanan di set up, Elsa’s flower-shop, Romar Trading,henter e ekipo di bankete y bebida, pa e tremendoservicio y e excelente chefnan, na nomber di tur miembro di ekipo

