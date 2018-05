Hendrik Tevreden (MEP): “Aruba mester sali for di crisis y for di e mentalidad cu a hinca nos aden

Parlamentarionan di oposicion ta den un racha pa instiga nos ciudadanonan cu informacionnan for di contexto. Sinembargo ora cu bo pone atencion na tur e rapportnan financiero di instancianan imparcial, bo ta nota e mes liƱa den tur di nan. Tur ta indica cu Aruba a yega na e crisis financiero aki pa motibo di falta di liderasgo serio y responsabel y tambe na falta di control di fraccion di AVP den Parlamento e tempo ey. Por conclui cu gabinete Eman a laga afor dos punto principal ora ta trata na logra un desaroyo sostenibel: 1. enfoque ariba nos hendenan pa nan tin un adelanto duradero y real, y 2. un finansas publico saludabel. E maneho aki a wordo confirma ora cu Eman a propaga ‘ban un tiki mas den rood’

Finansas publico saludabel

E vision di gabinete Wever – Croes I ta diferente. Uno cu ta enfoca ariba un finansas publico saludabel y reduccion di e debe cu a ser hereda, y tambe unda cu e hende lo tin un adelanto social, pero mas importante uno cu ta enfoca pa cambia e mentalidad cu a permiti nos yega te akinan. Con ta logra esaki? Bo ta logra esaki netamente ora bo inverti den nos hendenan. Ora cu nos ta papia di recupera un nivel saludabel den nos finansas publico, e aumento di 1% di BAZV y e 1.5% pa paga proyectonan PPP no tin di ta e unico ahustenan pa saca nos di e cataclismo aki. Nos inversion den e ser humano, pa kibra e ciclo di ta dependiente y bira mas autonomo ta e cambio den mentalidad y ahuste primordial cu nos Pais mester. Un cambio den mentalidad ta e yabi pa sali di e problemanan aki, y pa no ripitinan den futuro.

Tumando pasonan responsabel nos ta percura pa Aruba drenta den un era unda cu nos situacion economico lo stabilisa y conhunto ofrece oportunidad husto pa nos ciudadanonan.

Gremionan comercial, sindicatonan y otro organisacionnan tin di haci uzo di e oportunidad pa bini hunto y colabora cu gobierno, pa pensa a pesar di e circunstancianan extremo hereda, ariba incentivanan y otro metodonan cu lo contribui pa garantisa un crecemento pa cada un trahador y ciudadano.

E problemanan ta grandi

E problemanan cu nos a hereda di gabinete Eman ta grandi, y nan lo wordo resolvi solamente cu si como Pais nos percura pa tin un mentalidad diferente. Ora cu mi nota e politica di instigacion cu partido AVP ta practicando, uno di maniobra cu informacion pa laga pasa cu nan a laga Aruba den un situacion financiero y social aceptabel, mi ta haya necesario pa remarca cu nan ta hopi desespera como partido y e cambio di liderazgo cu a wordo anuncia durante cu Eman no a haya su gusto na september, tin di yega mas pronto posibel pa nan. Aruba mester di lidernan sea den oposicion, gobierno of gremionan, cu un mentalidad fresco y diferente pa nos por recobra nos libertad financiero, un avance socio-economico duradero y union patriotico transcendental. Ta pa e motibo aki nos tin di educa y propaga un manera di pensa y mentalidad diferente den nos comunidad. Uno cu ta enfoca ariba union, innovacion y madurez politico.

Tin solucion

A pesar cu e ahustenan ta pa entre otro atende cu pagonan di proyectonan PPP di Awg. 80.5 Miyon. Gobierno Wever – Croes I di un principio caba a corta den su propio gastonan. Un ehempel bibo ta esun di bureau di Minister Presidente actual cu ta consisti di 14 persona solamente, cu ta 132 consehero menos cu Minister Presidente saliente.

Cu e crisisheffing tambe lo aumenta e reparatietoeslag pa nos ciudadanonan por mantene nan poder di compra y tambe nos pensionadonan lo conoce un aumento den nan pensioen. For di Parlamento nos a haci e peticion pa intensifica e task force cu lo haci controlnan den tur supermercadonan rond di Aruba y ta premira cu pronto tambe lo bay amplia e canasta basico pa por tin un balance den prijsnan y den productonan pa pueblo por scoge y hiba un bida mas saludabel. Y ta dificil pa no remarca cu ya caba e trabounan ta andando den nos sector social cu e Awg. 17 Miyon cu Parlamento a aproba pa yuda esunnan den mas necesidad.

For di Parlamento nos lo continua cumpli cu nos debernan como instituto corigiendo e forma di debati y di hiba control ariba e presupuesto y otro leynan. Tur na bienestar di nos comunidad, segun Hendrik Tevreden.

