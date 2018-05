Heineken ta sigui innova ariba e tereno di ‘draftbeer’, treciendo Aruba lo mas nobo den e mundo di draftbeer: E countertop Blade beerdispenser.

E dispenser di cerbes di mas nobo di Heineken a impresiona e huradonan durante e Casual Dining Innovation Challenge Awards’ luna pasa. E tabata un di e 13 finalistanan den e concurso organisa pa e feria y tabata un di e ganadonan di e premionan di oro na momento di a wordo husga pa un panel di expertonan di cumpradonan di restaurant y barnan, entre cual Alice Elwes (Côte Brasserie), Megan Lewis-Thomas (Casual Dining Group), Chris Knight (Young’s & Geronimo Inns), Simon Xavier (The Restaurant Group) y Keith Bird (ex director di operacionnan di GBK).

E mashinnan ta e ultimo den innovacion pa draft beer di Heineken. E luganan unda e mashinan ta bay ta available, ta restaurantnan local y turistico. E mashinnan no ta pa reemplasa e draft mashinnan cu nan tin, tampoco lo e reemplasa e volumen di boter. E ta un ‘add-on’ na luganan cu no tin un draft mashin y awo e tin e posibilidad cu e mashin aki ya cu e ta hopi chikito. E keg den dje ta hopi chikito, ekivalente na 30 boter di cerbes, di 25 cl. E ta un mashin cu ta rekeri poco mantencion. Despues di a plug e mashin aki, e cerbes den dje ta keda fresco pa 30 dia largo.

