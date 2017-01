Hefe di redaccion di Buzzfeed ta orguyoso di a publica memonan over di Trump

Diamars ultimo, Buzzfeed a publica trinticinco pagina di memonan compila door di un ex spion Britanico. Esaki despues di un corto tempo cu CNN a revela un sypnosis di dos pagina over di e informe, cual a wordo agrega na e material clasifica presenta na Trump y President Obama na comienso di luna.



E decision di BuzzFeed a ocasiona un debate intenso den e comunidad di periodismo over di etica y responsabilidadnan di periodismo. Algun medionan di comunicacion , incluyendo CNN a obtene e memonan den e ultimo simannan, pero no a publica niun detaye specifico pa motibo cu e veracidad di e memonan no por a wordo comproba.

Na e conferencia di prensa ofreci pa Trump siman pasa, e futuro secretario di prensa di Cas Blanco, Sean Spicer a combina e reporte di CNN cu e decision di BuzFeed pa publica full e documento y a bisa cu ambos organisacion ta haci tur lo posibel pa haya clicks y esaki ta patetico.



Ben Smith, Hefe di Redaccion di Buzzfeed a duna su opinion ariba e comentario aki di Spicer y a bisa, “obviamente , awo nan ta purbando di dividi prensa y pone un contra di otro”.

Segun Smith BuzzFeed no a wordo menasa cu ningun proceso legal door di e ekipo di transicion di Presidente electo, Donald Trump.