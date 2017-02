Hefe di e Conseho Europeo ta mira Trump como un “menasa”

BRUSSEL, Belgica – Union Europeo a defini Gobierno di Donald Trump como un “menasa”, preparando e scenario pa un mayor tension entre Merca y Union Europeo.

E presidente di Conseho Europeo, Donald Tusk, a inclui e Gobierno nobo Mericano entre e menasanan cu e bloke ta enfrenta, hunto cu China, Rusia, terorismo y islamismo radical, afirmando cu “e declaracionnan preocupante di e administracion nobo Mericano ta haci nos futuro altamente impredecibel.”

“E cambio na Washington ta pone Union Europeo den un situacion dificil; parce cu e administracion nobo ta pone na huicio e ultimo 70 aña di politica exterior mericano,” Tusk a bisa, den un carta manda na e miembronan di Union Europeo.

E ruptura asombroso di practica diplomatica ta debe na rasonnan cu ta bay desde lo personal pa geopolitico.

E descripcion di Tusk riba su cercano aliado den e ultimo shete decadanan refleha e profundo malestar cu presidente Donald Trump den e institucionnan Europeo. Trump a yama NATO “obsoleto”, a desestima Union Europeo di 28 miembro como un “vehiculo pa Alemania” y a bisa publicamente cu tabata tin “un hopi mal experiencia” cu Union Europeo como homber di negoshi.

Ta existi e preocupacion cu e comentarionan di Trump no solamente no solamente ta debilita Union Europeo, sino cu ta beneficia Rusia, cu lo prefera un NATO debiita y un aliansa tenso Europa-Merca. Y tambe tin un profundo desconfiansa riba nan hefe di strategia, Stephen Bannon, no solamente pa nan punto di bista anti-UE y su influencia riba e presidente, sino pasobra nan pagina web Breitbart News ta buscando pa expande na Europa. E diplomaticonan ta bisa cu tin preocupacion pasobra e cocktail di noticianan falso y conspiracion di e luga por impacta den e proximo eleccionnan Europeo.

Den e carta, caminda cu ta invita e miembronan estado na un reunion diabierna, Tusk ta skirbi: “Nos no por rindi dilanti esnan cu kier debilita of invalida e vinculo transatlantico, sin cu e orden mundial na paz no por sobrevivi. Nos mester corda na nos amigonan Mericano nan propio lema: E union ta haci forsa, dividi nos ta cay.”

