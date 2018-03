HDMX Aruba cla pa nan evento di motorcross dia 18 Maart

Bin celebra dia di Himno y Bandera cu nos! E evento lo ta Diadomingo awor na e Grapefield Motocross Track caminda lo tin full un dia yen di actividad di MOTOCROSS pa mucha y adulto. Organisa pa HDMX Aruba y ROCKSTAR Energy Drink, bin participa of wak e evento cuminsando for di 2PM.

E schedule ta inclui mas di 10 careda di mucha , unda cu muchanan di 5 aña bay ariba por registra y participa cu nan mini bikes of mini quad den e categoria di 50CC y 65CC. Adultonan tambe por participa cu dirt bikes and quad racers, 250CC y 450CC. Late registration lo ta Diabierna 16 di Maart, na e ROCKSTAR Energy Drink Block Party cuminsando 5or pm, na Citgo Palm Beach.

Keda comfortable y hydrata riba RACE DAY den nos tent. Cushina y bar lo ta bon surti. ROCKSTAR Aruba 2018 pinup girls lo ta presente na e race track pa trece energia y firma e poster anual nobo. No perde e ambiente y chens pa gana premio nan atractivo.

