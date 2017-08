Haya sa mas di e importancia di bo contracto laboral.

Na caminda pa Expo Labor 2017

E aña aki Minister di Labor, Angel Bermudez hunto cu e comision organisatorio di Expo Labor 2017 a anuncia cu lo tin diferente seccion na e evento, entre otro uno dedica na servicio. Na e seccion aki e participantenan lo haya contesta na preguntanan relaciona cu labor como tambe informacion valioso riba tur aspecto cu nan mester tene cuenta cu n’e como empleado.

Departamentonan manera Aruba Human Resources Association (AHRA), Departamento pa Progreso Laboral (DPL), Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), IDEA y Dienst Technische Inspectie (DTI) entre otro, lo t’ey pa yuda tur participante yega mas cerca na obtene un trabou ideal of haya un trahado ideal.

Un di e aspectonan cu e departamentonan aki lo brinda informacion y ayudo riba dje ta e importancia di un contracto laboral. Mirando cu un trahado ta den un relacion herarkico cu su dunado di trabou, e ta importante pa e ta na altura di e leynan laboral cu ta proteh’e como trahado, pero tambe e mester sa kico ta su derechonan y obligacionnan na pia di trabou.

E comision organisatorio di Expo Labor ta splica cu ley ta conoce varios tipo di combenio pa haci trabou, sin embargo esun di mas importante ta e contracto laboral. E 3 elementonan principal di un contracto laboral ta: 1. Pago di salario, 2. Obligacion pa realisa trabou personalmente 3. Relacion di autoridad (‘ta den servicio di’).

E contracto laboral tin forma liber, esey kiermen cu e por wordo cera na forma verbal como por escrito. Den e contracto laboral partidonan ta combini e condicionnan di trabou manera dianan y orario di trabou, salario, funcion etc.

Solamente un empleado cu ta traha bou di un contracto laboral ta wordo protegi pa e leynan laboral. E trahado tin derecho riba p.e. un salario di por lo menos e salario minimo, minimo cantidad di dianan di vakantie, e derecho riba pago di salario durante enfermedad of accidente.

Na mes momento, e trahado tambe ta wordo protegi pa e ley di retiro, pues un dunado di trabou mester cumpli cu tur e rekisitonan di ley di retiro como tambe e Codigo Civil pa por retira un trahado for di trabou.

Tur esunnan cu kier amplia nan conocemento riba e leynan laboral, ta cordialmente invita pa bishita nos Expo Labor 2017, diasabra awo, dia 19 augustus 2017 na Renaissance Convention Center di 9:00 am pa 7:00 pm. Departamento di Labor & Investigacion t’ey presente pa duna lectura y informacion riba Leynan Laboral como tambe derechonan y obligacionnan di un trahado. Entrada ta completamente gratis!