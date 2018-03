HAVA a bin cu liña di maneho nobo pa dokternan di cas

Dr. Joaquin van Trigt di HAVA ta splica e meta di cuminsa informa atraves di un poster na tur pashentnan kico ta e servicio di un dokter di cas. Dr. Joaquin van Trigt ta amplia.

A discuti cu AZV un praktijkrichtlijn nobo. Esaki ta encera cu tin un foyeto cu ta indica exactamente locual cu bo por di bo dokter di cas, pa loke ta trata accesibilidad. Aworaki tin 45 dokter di cas na Aruba y esey ta dificil pa crea uniformidad pa con tur hende ta trata. Tur hende tin nan mesun practica y nan mesun horario di afspraak cu nan pashentnan.

Den medionan social tabata tin cierto expectativanan y kehonan. Esaki tabata un bon oportunidad pa sinta cu AZV pa bin cu cierto afspraaknan pa loke ta trata e richtlijn aki pa crea mas uniformidad y claridad pa e pashent. E pashent lo ricibi e foyeto for di AZV, y tur hende por wak kico precies a wordo palabra. Y como asociacion di dokternan, tur a sinta hunto y tur hende a haya chens di vocifera tur locual nan tabata kier ariba e richtlijn aki. Y esaki ta e acuerdo di loke e asociacion di dokter, cu loke tur practica di dokter mester cumpli cun’e.

E kehonan aworaki, hopi biaha ta wordo deponi cerca AZV y AZV eigenlijk no tabata tin toolsnan pa por duna e pashentnan feedback, ya cu cada practica tin su mesun reglanan. Y tabata tin cierto practicanan cu mas kehonan tabata drenta cu otro y p’esey tabata dificil, ya cu bo no por analisa tur practica ariba un liña. No tabata tin per se un cantidad di practica cu no tabata traha ariba e mesun manera. Pero si tabata ripara cu cierto practicanan tin cierto horario, tin otro maneho pa loke ta traha afspraak y p’esey ta bon cu a bin cu e richtlijn. E no ta asina cu tin ley cu por reken af un dokter di cas si e no ta cumpli cu e richtlijn, pero si e ta duna AZV mas tools pa tuma medida, papia cu e dokter pa drecha su manera di traha segun e richtlijn.

E punto mas nombra ta e accesibilidad. E accesibilidad ta e accesibilidad via telefon y pa traha afspraak. Hopi hende ta keha cerca dokter di cas tambe cu e espera ta mucho largo y e afspraak ta dura mucho largo. Dokternan di cas a purba di sinta hunto y bin cu’n consenso cu dentro di 3 dia, si e no ta un caso di urgencia. E importante ta pa e afspraak ta dentro di 3 dia.

Tin un cantidad di liñanan y si tur hende yama pareu, no por contesta tur liña di biaha. Si e liñanan no wordo contesta, e asistent mester contesta denter di 10 minuut. Si no por contesta, mester tin un answering machine.

Y un otro punto ta cu cierto dokternan no tabata kier pa traha afspraak na nan oficina pero via telefon. Awor esaki tambe ta posibel. Hopi biaha e hendenan no tin e manera pa haci yamada. A keda palabra cu tur dos manera, tanto na balie como via telefon, tambe ta wordo acepta, segun dr. Joaquin van Trigt, presidente di Huis Artsen Verening Aruba (HAVA).

Comments

comments