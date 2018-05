Harvey Weinstein aresta den caso di violacion

NEW YORK, Merca- Harvey Weinstein diabierna a entrega su mes na polis di Manhattan, caminda el a entrega su mes pa responde na acusacionnan criminal den un investigacion pa abuso sexual.

El a baha di un SUV preto y el a drenta poco poco den e edificio dilanti di un multitud di camara di television. E no a responde na esunnan cu a yam’ e na su nomber.

Fuentenan di polis a bisa cu e caso ta inclui un muhe cu a acusa Weinstein di a oblig’e di tene sex oral den su oficina na 2004. Ta trata di Lucia Evans, un di e promenan den denuncia e productor cinematografico.

Un funcionario cu probablemente lo tin mas acusacionnan di otro presunto victima di no a papia publicamente.

E abogadonan di e productor a bisa cu tur e denuncianan di abuso sexual ta “carece totalmente di merito”.

Fuente: http://cnn.com/

Comments

comments