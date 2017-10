HammerSharks Baseball Organisation ta buscando talento nan nobo

E organisacion di HammerSharks ta ya caba preparando pa cu e siguiente Campeonato di Little League 2018. Nos organisashon tin 5 aña trahando pa engrandece e deporte di baseball y ta dunando atrobe oportunidad na muchanan y mayornan den e area di Noord y Oranjestad un parti pa join nos ariba veld di Calabas di dialuna pa diabierna, dia y ora di training ta varia pa cada categoria. HammerSharks tin teamnan den diferente edadnan di categorianan cuminzando cu 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 y 13/14, cu posibilidad pa un team di 15/16 den 2018.

Pa e motibo aki nos ta organisa try-out sessions den e ultimo dos siman nan di oktober, ariba dialuna y diaranson di 5:00-7:00pm. Tur mucha ta bon bini y lo no wordo nenga un oportunidad pa “fall in love” cu e deporte di baseball. Si bo jui, sobrino, nieto of amigonan di cas ta gusta e deporte di baseball y ta interesa pa join un team serio y cu coachnan cualifica esaki ta chens. E unico rekisito ta cu e mester tin smaak y ta dispuesto pa sinja e deporte, cu ta yuda entre otro na fortifica e hungador su disciplina y ta siñe traha den team.

Pa mas informacion por yama Cell:592-9280, contact nos via nos Facebook page Hammersharks Baseball Organisation of por pasa na veld pa un try-out.