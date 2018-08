Haci uzo maximo di terenonan pa planta of cria di bestia

Minister di Turismo, sr. Otmar Oduber, ta elabora riba e tema di tereno pa esunnan cu ta planta y cria bestia.

Manera cu Minister Oduber a duna di conoce na Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP), nan a pasa den un proceso di varios investigacion y proyeccionnan y awo poco poco e departamento ta cuminsa draai. E Minister ta gradici e trahadonan despues di a combersa cu cada un di nan. E departamento tin practicamente dos luna cu el a cuminsa draai. E fluho di clientenan ta sumamente halto. Durante e ultimo dos of tres lunanan aki, nan a otorga riba 400 tereno na diferente persona cu pa hopi aña ta wardando. Nan a cuminsa cu esunnan cu ta for di prome cu aña 2000, pues hendenan cu tin mas di 20 aña wardando. Nan a logra schoon op ful e sistema te cu aña 2001. Pa loke ta trata vivienda, esey lo continua por medio di e meta cu Gobierno a pone pa por otorga rond di mas o menos mil tereno pa construccion cuminsa tuma luga. E Minister ta pensa cu pa ultimo kwartaal di e aña aki, nan lo mester otorga un cantidad di otro 400 tereno mas cu lo bin na disponibilidad. E parti di huurgrond tambe ta parti di e maneho cu en berdad nan kier a cuminsa cu e parti di vivienda. E ultimo luna aki nan tabata reuni hunto cu e empleadonan cu ta encarga cu e parti aki cu a prepara diferente verkavelingsplan. E intencion ta cu nan ta bin na un forma diferente. Manera e maneho a wordo anuncia caba na Februari di djis duna terenonan grandi, nan ta traha diferente verkavelingnan rond di Aruba den diferente districtonan caminda ta bay otorga den huurgrond pa loke ta trata personanan cu sea ta interesa den planta of den cria bestia. Hunto cu Minister Romero, lo fiha un beleid na esunnan cu ta bin na remarke. Minister Oduber ta bisa cu nan ta practicamente cla y ta kere cu den mas o menos 1 luna mas lo percura p’e parcelanan ta disponibel. E ora ey lo cuminsa papia hunto cu su colega Minister pa sigura cu esunnan cu ta haya e pida terenonan aki lo haci maximo uzo di nan. Anteriormente tabata wordo duna terenonan grandi, cual no ta tuma luga mas, pasobra e ta practicamente imposibel, pues un di problematicanan cu tin ta awa. Loke nan kier ta pa na un forma eficiente riba terenonan di mas o menos 2000 of 2500 meter cuadra pa nan haci maximo uzo di e terenonan aki sea pa planta of cria bestia.

E Minister ta aclarea cu e 400 parcela di vivienda pa hendenan cu a haci peticion pa cas. Y awo nan ta terminando mas o menos 200 parcela di tereno cu ta bira pa esunnan cu kier cultiva of cria bestia cu ta pa personanan nobo. Loke ta e maneho pa esunnan cu ya caba tin un tereno ta wordo bishita pa mira si en berdad nan ta haciendo uzo maximo di e tereno cu tin. Di lo contrario, nan lo percura cu e parti cu ta wordo uza e persona keda cun’e y hasta nan ta ofrece na cierto momento personanan cu ta riba lista pa haya un cas tambe riba un huurgrond di 10,020 meter cuadra. Nan ta wak cuanto ta wordo uza y sigui fomenta. Nan lo duna un cantidad di tereno den huurgrond y e resto ta wordo verkaveld. Y si e famia di e persona aki di eerste graad te derde graad ta riba e lista na DIP, nan ta haya prioridad pa haya un pida tereno pa nan por construi nan cas. Pero pa loke ta trata e verkaveling cu ta bay tuma luga y e hendenan cu ta bin na remarke pa haya 2000 of 2500 meter cuadra p’e por planta of cria bestia, esakinan ta terenonan nobo cu ta wordo haci disponibel hunto cu e Minister encarga cu Sector Primario, nan lo delinea e rekisitonan pa esunnan cu ta bin na remarke. En cuanto peticionnan den pasado cu no a haya atencion, Minister Oduber ta mustra cu e no tabata prioridad na DIP ni e Minister cu tabata encarga cu DIP. Tabatin mas un siguimento pa kita tereno cu yega na un maneho manera cu tin na momentonan aki pa loke ta trata huurgrond cu e Minister ta bisa ta transparente. Tin hopi hende pa haci peticion y hopi di nan pa un pida tereno cu ta morto. Den e caso ey, tambe nan a delinea den e maneho exactamente kico nan mester haci.

Minister Oduber ta haci un peticion na comunidad pa esunnan cu a haci un peticion hopi aña pasa conforme e beleid nobo cu a wordo anuncia pa bolbe dirigi e carta ey of dirigi un carta nobo na DIP pa e ora nan traha mas lihe riba dje y vooral si ta un uitbreiding di 100 of 150 meter cu ta morto banda di cas di hendenan y nan kier e pa nan por cultiva of cria bestia.

Comments

comments