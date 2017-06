Habitantenan ta spera cu ceramento di dump por bira realidad

E noticia cu Prome Minister a trece dilanti tocante e debate politico di Camara di Comercio a tene caminda a bisa di bay sera e dump, a cay como un bon noticia di e bario cu ta scerca di Parkietenbos. Sra. Marjorie Vermeer ta splica cu ta di spera cu esaki por bira berdad y no algo politico.

Semper tur aña habitantenan di Parkietenbos, cuanto noticia nan no a trece dilanti tocante e problematica di dump. E ta bibo y e ta un problema hopi importante, tanto pa e gobierno actual como cualkier gobierno cu sinta. Derepente dump a bira popular, y segun Sra. Vermeer, nan ta probecha di e popularidad aki pa mustra e importancia y e problematica grandi cu tin na Aruba, cu ta e maneho di sushi.

Gobierno a bisa di lo bay cera e dump, y segun Sra. Vermeer, esaki ta e miho solucion, ya cu e ora nan por haya un rosea. No solamente cera e dump, ya cu nan tambe ta pensa den un ambiente, pa no laga otro biba cun’e. Ta ora pa ataca loke ta sushi na forma profesional. Pero na Parkietenbos ya no por mas, e mester cera. E mester wordo haci limpi, e mester sanea e luga unda dump ta actualmente pero tur rond. Pa haci’e algo caminda cu hende por biba. Tin un area residencial, e ta un area industrial, pero toch e no ta cuadra cu niun ley ni norma di biba. E sushi ta daña e lama, no solamente pa turistanan, pero tambe pa Arubanonan mes.

Si cera e dump, mester tin un otro tereno, unda cu lo mester tira sushi otro caminda. Esaki tin su pasonan cu mester wordo tuma. Segun Sra. Vermeer, a sali un articulo den Ecotech, den prensa, unda ta wak e embalahe profesional ta wordo dera. Ecotech ta hinca e sushi gepak masha compacto mes y nan ta bira poco na manera cu por wordo dera na un manera eco friendly.

Ecotech tambe ta lanta sushi y no Serlimar so y nan ta hib’e na nan mesun fabrica. E asunto di gas no ta cla, ya cu e no ta cuadra pa e haci loke mester pa duna WEB pa saca coriente for di dje. Esey ta algo di lamenta ya e ora sushi lo a bira menos. Ora kima algo loke ta keda ta shinishi. Pero esey no a bay door.

Loke bin despues di a cera e dump, esey niun hende no por sa. Pero si e ta kere cu gobierno hayando un posibel solucion, mnan tin suficiente experto pa wak kico por wordo haci. Tur dia tin sushi, tur tipo di sushi, no solamente di cas, pero tambe sushinan cu ta fermenta. Tur esey ta trece gasnan, cu ta ocasiona e candela.

Ta bon pa hopi hende compronde cu loke e barionan cerca di Parkietenbos ta pasa den dje ta algo serio pa loke ta e tipo di sushi cu ta ser poni y kima riba e tereno aki. Riba e tereno aki ta haya hanguanan, y tambe tur e kimiconan, azeta di auto, dus tur eseynan ta sushinan cu ta cay bou otro categoria cu tambe mester haya su atencion debido.

Sra. Vermeer no sa si gobierno a acerca Ecotech, pa un solucion, pero e ta kere cu gobierno mester bin cu solucion. Tin hopi buraco caminda cu e sushi por wordo dera, esey e ta pensa logicamente como persona y tambe, segun Sra, Vermeer, cosnan no por sigui asina.

E dump ta caba cu e cara di Aruba, cu cualkier gobierno cu sinta, esey mester ta prioridad number 1. Bo ta bende un isla limpi, pa nos por come. E producto ta wordo daña door di e waste management.

Mester puntra Minister President, con e ta bay haci’e. Pero claro, con ta bay haci’e. E ta nos responsabilidad di nos tur como Arubiano, kico ta bay haci cu e sushi na Aruba, awo. Y e mester ta algo directo. Y no un plan pa e gobierno cu sinta aki dos aña ta bay papia cu shen mil experto, manera den pasado. Nos mester por sa, cu e caso aki mester wordo bon maneha.

E situacion ta bira pio, pasobra cu biaha pasa a trece dilanti cu e bario, tabata tin mas di tres mil firma, cu a pone un fecha tentativo cu dia prome di December ta cera dump y ta cer’e cu auto. E ta un accion pa trece atencion. Dus esey a wordo haci, pero e no a bay door. El a wordo posponi, nan ta bay haci’e y esey ta jammer.

Tur hende ta kere cu habitantenan a keda keto y cu nan a acepta. Ta ora pa madura ariba esaki, y Sra. Vermeer ta contento cu Minister President y tambe Sr. Otmar Oduber, tin solucion pa e dump. Ta ora pa bin un cambio, y si Sr. Minister Presidente, pa bisa con e ta bay haci’e y con e ta bay haci’e, cu fecha pa nan tin algo concreto pa nan por sa con nan ta sigui biba akinan.