Habitantenan di Semeleerstraat ta pidi auxilio

Habitantenan di casnan di pueblo, pa ta mas exacto banda di Semeleerstraat 80, tin un paar di persona cu ta bibando den e pida mondi aki.

E caso aki sigur ta uno peligroso ya cu pa di prome, no sa ki tipo di hendenan esaki ta y di dos, e ta un situacion cu nos na Aruba no conoce. Habitantenan di e bario a tuma contacto cu polis, kende a bisa cu mester yama Guarda Nos Costa. Ora cu a yama Guarda Nos Costa, a bin resulta cu nan no ta bin busca ilegal unda cu ta. Ta solamente si nan wordo gara na pia di trabao, e ora Guarda Nos Costa ta bay cu nan.

Pregunta a keda e ora: ken mester yama e ora? Ta haci apelacion pa autoridadnan concerni, pa por fabor haci algo cu e asunto ak. Si habitantenan tuma ley den nan man, e ora si polis kier rabia y aresta hende. Pero ken ta sali na vanguardia di e habitantenan aki?

Ta spera cu esaki yega na oido di minister di Husticia, mr. Andin Bikker, pa asina e asunto aki wordo resolvi na e miho manera.

