Habitantenan di Pos Chikito hopi disgusta den e ultimo lunanan pa loke ta Isla di Oro

Ya pa un tempo caba, adictonan di diferente bario of hendenan ilegal, ta haciendo uzo di Isla di Oro, cual actualmente ta un luga bandona. Awor a para bira cu e personanan aki ta horta diferente cos, sea mata, stoel, kico cu nan haya den cura di cas di e habitantenan. Habitantenan a kere cu e proyecto cu mester a bin di un hotel Green, e proyecto Zoetry All Inclusive, lo mester a cuminsa. Si em caso cu nan no bay cuminsa, habitantenan ta pidi pa e doño di e tereno, pa cera e propiedad, pasobra e ta birando un molester constante pa e bario den su totalidad. Por a mira riba e imagennan, cu e hendenan ta laga hopi sushi humano atras. Por a mira sapato, tayo. Hasta nan ta coba den barinan di sushi di e casnan pa busca cuminda. No sa si ta choller of ta ilegalnan cu ta drenta nos isla. Pero ta keda na autoridadnan conoci pa tuma paso contra Isla di Oro cu ta birando un preocupacion grandi den nos comunidad.