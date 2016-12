Habitantenan di Jaburibari ta keha di holo malo den nan bario

Polis di bario di Noord a ricibi un yamada anonimo for di un habitante di Jaburibari, kende ta keha cu e tin hopi molester di holo di awa di pos, posiblemente procedente di e finca di un tal S. Den pasado a busca manera pa drenta den contacto cu S, den cuadro cu e mesun problema. Despues di e melding a bay na e finca di S., caminda cu a papia cu un trahado. El a declara cu tur dia sigur 8 pa 10 truck ta bin y ta hiba awa sushi di un laundramat. Toch e trahado a bisa cu sigur awa di riool ta wordo basha. A papia varios biaha cu S., pero na e momentonan ey e no tabata riba e isla y lo a bin e dia siguiente. E trahado lo tuma contacto cu S. y lo avise pa tuma contacto cu e polis di bario. Despues di un buelta den e bario di Jaburibari, polis a wordo para pa un habitante kende a bisa cu e ta haya hopi molester di holo malo mas parti den oranan di mainta. El a bisa cu e no por sinta den su cura bebe koffie debi na e holo. Tambe el a haci un conteo di e cantidad di auto septico cu ta pasa tur siman.

Ta trata aki sigur di un total di 50 auto pa siman. Esaki ta continua.