Habitantenan di casnan social no ta haya cas regala di AVP

Durante e campaña pa eleccion 2017 constantemente por a tende for di boca di varios di e habitantenan di e casnan social cu nan ta eternamente agradecido na Mike Eman kende supuestamente lo a percura pa e habitantenan aki por ta dispone di un cas social pa nan por biba aden hunto cu nan famia. Un biaha mas esaki ta un di e tantisimo mentiranan di Mike Eman, ya cu ta FCCA ta e instancia oficial cu a base di pioridad ta otorga e casnan aki na esnan cu berdaderamente ta den necesidad pa haya un di nan. Fuera di esey e casnan social no a wordo regala na e habitantenan, pero tur luna nan tin cu cumpli cu nan obligacion di pago di huur. Pues Mike Eman no ta paga ningun debchi na huur di e casnan aki!

Casnan social rond Aruba

Pues ta increibel cu Mike Eman tin e curashi di declara algo semehante, ya cu den pasado ta un paar di cas social e Gobiernonan di AVP a yega di construi y durante e ultimo 8 aña (2010-2017), ningun pero ningun cas social a ser construi door di gabinete Eman y AVP. Awor cu Mike Eman y otro politiconan di AVP ta campañando den tur e casnan social na Aruba lo ta bon pa nos trece padilanti cu den historia di pais Aruba, MEP como un partido social democrata, semper a mira como su deber pa laga construi casnan social pa esnan cu no por yega na nan propio cas. Asina nos por mira con durante e Bestuurscollege di MEP y tambe durante Gabinete Oduber miles di casnan social a ser construi den e siguiente barionan: Village, Esso Heights, Rooi Congo, Madiki, Noord, Tarabana, Cura Cabay, Bushiri, Sero Patrishi, Jaburibari, Palisiaweg etc.

Honor y dignidad

Sinembargo MEP durante tur e eleccionnan den pasado nunca a hunga cu sentimento di pueblo pa cana campaña den tur e casnan aki bisando e habitantenan cu nan mester ta eternamente agradecido na MEP cu awe nan por tin un dak riba nan cabes. Partido MEP semper a trata su ciudadanonan cu honor y respet y ta laga nan den nan dignidad. Alabes ta bon pa remarca cu Mike Eman den su campaña di cas pa cas a lubida di splica e habitantenan di e fechorianan cometi pa su persona y su ruman Henny relaciona cu e escandalo di Interbank, caminda pa e prijs simbolico di 1 florin FCCA a haya 100 miyon na debe di Interbank y di cual mayoria di e debenan ey tabata di e ‘family and friends’ nan di AVP. Pues e gobierno di AVP kier a masacra hustamente e fundacion cu mester traha casnan social, esta FCCA y mand’e bancarota, mescos cu tabata e caso cu e negoshi di flanel di famia Eman.

Promesanan falso na 2009

Awor cu nos ta na vispera pa eleccion 2017, lo ta bon pa Mike Eman splica tambe con a para cu e puntonan di programa di AVP pa eleccion 2009, caminda nan a papia di cu AVP lo “introduci un plan di vivienda pa esnan cu entradanan mas abao por cumpra of huur cas di FCCA” y tambe “introduci un woningtoeslag y energietoeslag pa yuda den gastonan di cas”. Y awor despues di 8 aña, con a para cu tur promesanan falso aki di Mike Eman y AVP?

Asina pues un y tur por comproba pa nan mes cu Mike Eman no tin e pueblo marginal na pecho pero su unico habilidad ta di cana den tur e casnan social solamente pa gaña e habitantenan cu ta su persona a percura pa nan por a haya un dak riba nan cabes y pa finalmente logra na claba miles di bandera berde na e casnan aki, cu of sin permiso di e doño. Ta nos ta manda toch!