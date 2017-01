Habitantenan den varios bario ta keha di molester di klapchi

Fin di aña a bin, fin di aña a bay, pero e fiesta di klapchi ta sigui. Tin varios caminda na Aruba cu apesar cu e momento di tiramento di klapchi a stop, toch tin hende cu ta sigui molestia causando molester cerca hendenan den vecindario.

Esaki ta loke a pasa den e barionan di Sabana Basora y tambe Bushiri, caminda cu habitantenan ta keha di e zonido molestoso di klapchi y a pidi intermediacion di polis.

For di warda patruya a wordo manda na un adres na Sabana Basora den cuadro cu un destruccion. Eynan a papia cu e dama K., kende a declara cu un persona desconoci a tira klapchi bao di e bentana di su camber. E bentana no a wordo kibra. Comandante na warda a wordo poni na altura.

Di un otro banda, central a manda patruya na un adres den Caya Soeur Meletia na Bushiri, caminda cu a papia cu e habitante E., y a conta polis cu su bisiña tabata tira klapchi y cu esaki ta forma molester p’e y su yiunan cu tin cu bay scol su siguiente dia. Door di esaki a bay na e bisiña, pero esaki no tabata na cas. Patruya lo bin bek pa asina atende cu e habitante. Central a wordo poni na altura.