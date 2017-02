Gwendeline van Trikt-Rojer: No ta Carnaval so tin su problemanan cu sonido sino henter aña

Segun presidente di Quota Club International Aruba, Gwendeline van Trikt-Rojer, estudio ta mustra cu no ta durante carnaval so tin problema cu sonido, pero durante henter aña tambe.

Quota ta purba di stimula atrobe den nos hobennan, en especial, goza y cuida bo oido.

Otro punto cu tin ta cu ta concentra cu durante di paradanan, Quota mester tey pa tur hende corda di aporta na e bunita causa pero pa nan mesun cuido di oido.

Royer a sigui splica cu si para mas cu cierto minuutnan na un fuente di zonido cu ta constantemente duro, e ta bay causa bo oido daño. No ta durante carnaval so. Tin biaha cu hasta durante trabao. Tin hende cu ta traha riba caminda, of tin na scol cu tin un airco ta zona. Trafico pisa, henter ora banda di bo oficina cu bo ta traha. Zonido ta bin di tur aspecto. Si bo ta wordo exponi na dje mas cu cinco minuut cu tin un ora den mesun zonido su ambiente of bo ta traha ocho ora den e ambiente ey caba bo por tin causa cu bo por afecta bo oido sin cu bo mes ta conciento di dje.

Segun Van Trikt-Rojer, Quota ta haya hopi bon colaboracion cu WEB. Pa banda di WEB nan tin nan colaborador, kende sr. Glen Rock, kende ta enfatisa cu den WEB y refineria, ta haci uzo di airplugs. Tin e persona mes cu ta keda ultimamente responsabel pa cuida su oido. Si nan ta duna e proteccion pa e oido, abo no ta uz’e, e ora ta keda na abo mesun responsabilidad pa esey. Tin biaha hopi biaha ta negligencia y no ta bisti’e, pasobra e ta chapo, of ta primi, pero ta cuminsa cu bo mes pa bo cuido di bo oido.