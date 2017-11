Guitarista di AC/DC Malcolm Young ta fayece despues di bataya demencia

CANBERRA, Australia- Guitarista Australiano y co fundado di AC/DC Malcolm Young a muri na edad di 64 aña, despues di un bataya largo cu demencia.

El a muri pacificamente, rondona door di su famia, segun un comunicado.

Young lo wordo recorda pa e manera con e tabata domina e guitara ritmico cu tabata instrumental pa lansa e grupo procedente di Sydney pa estrellato.

Tres ruman homber Young a forma parti di e historia di AC/DC, incluyendo e guitarista principal Angus. Productor George Young a muri na October.

“Renombra pa nan poder musical, Malcolm tabata compositor, guitarista, artista, productor y visionario cu a inspira hopi”, segun e comunicado.

“Desde un principio e tabata sa kico e kier a logra y hunto cu su ruman homber mas chikito, el a tuma poder di e escenario musical, dunando tur di dje, den tur espectaculo. Nada no tabata dimas pa nan fanaticonan.

Fanaticonan y amigonan di Young a publica tributo na e popular musico riba rednan social.

Tom Morello, di e banda Mericano Rage Against the Machine, a tweet su gradicimento na e “guitarista ritmico number 1”.

Malcolm nunca a gosa di e proceso di grabacion, ya cu e tabata sint’e prizonero. Pero ariba escenario tabata algo otro. Su manera di toca e guitara tabata algo increibel, segun su amigonan. Esey a haci su ultimo tour cu AC/DC mas doloroso, demencia tabata strob’e di corda e riffnan y e melodia di e cancionann.

Segun su demencia tabata progresa, e guitarista tabata incapas di corda e ritmo di cancionnan manera Hell’s Bells y You Shook Me All Night Long, y e mester a siñanan cada biaha di nobo, pa cada show.

Fuente: http://www.bbc.com