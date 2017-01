GuillfredBesaril (MEP): “Facil pa mira e splinter den wowo di otro, pero e balki den di bo mes no!”

Dialuna mainta durante conferencia di prensa semanal di PartidoMEP, Parlamentario señor Guillfred Besaril a reaccion ariba un articulo cu a keda publica siman pasa den e diferente medionan di comunicacion local. Sr. Besaril a declara lo siguiente.

“Lagami dedica exactamente 10 placa di atencion riba e ponencia di un Parlamentario di e fraccion cu ta sostene Gobierno y cu a keda publica siman pasa den prensa scirbi. No ta pornada un isla asina dushi y bunita manera Aruba a yega te na e punto cu ta cera un aña 2016 cu mas di 60 caso di atraco.

No ta pornada Pueblo Arubano ta disgusta cu e situacion actual di criminalidad y falta di siguridad. Casonan lamentabel den cual tin arma di candela y maltrato envolvi a para bira algo di tur siman. Un tendencia cu a hasta costa bida aña pasa di un ciudadano conoci y masha stima den nos comunidad. Ta danki na Parlamentarionan manera sra.Clariska Velazquez, cu no ta of no kier compronde nan tarea den Parlamento, e situacion na Aruba a yega asina leu!

Un Parlamentario tin diferente responsabilidad entre nan tin por ehempel traha amienda, mocion y ley di iniciativa. Ademas di esakinan, un Parlamentario ta forma parti di diferente comision den Parlamento. Pero na final di dia e tarea PRINCIPAL di un Parlamentario ta di controla gobierno!

No di sinta hunga “Controleur” pa su coleganan den Parlamento. Cada Parlamentario ta carga su responsabilidad segun su leal saber y consciencia. Ami ta responde primeramente na Pueblo cu special cariño na esunnan cu a sostene nos Partido y cu a ponemi den Parlamento. Mi ta responde na mi lider y coleganan den fraccion y no na NINGUN di mi opositornan politico!

Ta hopi baho di sra. Velazquez na core hunga politica cu mi presencia ultimo tempo den Staten en bista cu mi ausencia principalmente den e luna di november ultimo tabata pa motibo di salud (operacion urgente di appendix). Na momento di lesa un articulo asina mi ta haci mi mes e siguiente preguntanan, unda sra.Clariska Velazquez:

– Tabata na momento di controla su Minister?

– Tabata pa controla na 2013, 2014 y 2015 ora cu su gobierno a dicidi pa no tuma ni un solo aspirante nobo di Polis den servicio?

– A keda ora su gobierno dicidi na stop cu e servicio di Helicopter den 2013?

– A keda na momento cu diferente departamento den Husticia ta grita pa mas personal y atencion pa nan problemanan operacional?

– Tabata na momento cu demas miembronan di Staten ta pidi su Minister p’e relatonan anual di MinisterioPublico di 2012, 2013, 2014 y 2015 sin a haya nada te na 2016?

– A keda pa na momento cu Pueblo a lanta para y por medio di un manifestacion a expresa cu nan ta harta di e falta di siguridad cu ta azotando nos comunidad?

Ta na ora cu algo pasa sra. Velazquez personal, manera e dia cu anti-social a Joyride su auto, e ora ey so e ta corda riba su deber na controla su Minister? Asina mi por sigui menciona y cuestiona un sin fin di momentonan den cual mi ta haci mi mes e pregunta si ta di berdad Sra. Velazquez no ta compronde su tarea of ta kier e no kier cumpli cu su deber! Ami por lo menos ta move den Pueblo, ta duna respet na mi compromisonan cu mi ta haci cu e diferente miembronan di nos comunidad.

Ta hopi trabou tin specialmente na momento c’un Pueblo ta sangrando manera ta e caso actual na Aruba. Ami a drenta Staten pa lora manga y traha pa Pueblo. Ami no ta esun cu su color a habri di azabache pa blanco pa motibo di ta sinta tras di un lessenaar scondi den un kantoor! Y te aki mi reaccion paso ami t’ey pa controla gobierno y no pa sinta perde tempo cu Parlamentario cu cueste loke cueste ta sigui sostene.” Señor Besaril a termina.