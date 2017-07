Guilfred Besaril: “Medianan comprometi a yuda silencia oposicion”

Durante e ultimo dianan tras di lomba, Sr. Guilfred Besaril, a bay den un silencio pa motibo di e sucedidonan cu e oficial Tino Ruiz.E dolor cu tur e drama aki a causa, e por conseha abiertamente cu na momento cu e ultimo tononan di trompet tabata zona, pa despedi di nan colega, na momento cu tin e saludo di 21 tiro, Sr. Guilfred Besaril no por a contene su lagrimanan. E mes como polis di mas di 20 aña di servicio, e por bisa cu pa semper e trabao di polis na Aruba a cambia y na un forma cu nunca, niun hende no tabata kier pa el a cambia. Pero esaki ta e realidad cu nos ta enfrenta, segun Sr. Besaril.

Sr. Besaril a bisa enfaticamente cu no ta kier nan kier mantene silencio, pero ta pa respet pa e famia di Sr. Ruiz. pero tambe ora cu combersa y tende di e parti di e famia di otro banda, cu tambe a resulta di ta victima na final. Por ripara cu tin hopi aspectonan cu no a dedica atencion correcto ariba nan. Pero concentrando ariba loke ta e aspecto di polis, no ta pornada fraccion di Movimento Electoral di Pueblo, y su persona na nomber di Movimento Electoral di Pueblo for di December 2015 a pidi cabes di Sr. Dowers. Nan tabata tin e privilegio y honor di tres presupuesto. Den cada presupuesto cu wordo traha, esun di husticia ta esun cu ta come mas golpi. Na cada ocasion e titular di husticia ta bin dilanti bisa cu e ta lora cu e cen cu e tin, cu e por mustra con bon e ta cu loke e tin y semper el a keda bis’e cu e presupuesto ta ficticio. Y na caminda lo arepenti di e maneho descabeya cu ta wordo hiba. Dado momento, loke Sr. Lacle a bisa ta klop cu Sr. Besaril su disertacion den e tratamento di presupuesto di 2015.

Con por ta posibel cu den 5 aña no tin niun training basico pa asina mantene lo basico ariba un standard acceptabel. Den un di e debatenan, el a bin cu ehempel, loke a pasa cu dos colega di dje, na La Ultima Parada, unda cu nan a bay eynan pa un bringamento y nan a wordo yobi cu boter. Ora nan a pidi pa refuerso no tabata tin niun manera pa haya e refuerso necesario te cu e auto di polis a keda destrui. E agentenan a haya nan ta uza nan arma reglamentario pa salba nan peyeho. Por a mira un tendencia caba ta bini, caminda cu e hendenan aki ta nan so cu Dios ariba caya. Esaki ta un situacion real cu ta keda comparti cada biaha. No ta pornada nan fraccion na December 2015 a bisa cu te aki ta yega cu e minister aki. Na momento cu bo no por para den Ministerraad y bisa cu esaki ta inacceptabel pasobra cu bo tin cu garantisa e siguridad di esunnan cu ta sali brinda pueblo e servicio. Den e caso aki, polis, cu bo no por garantisa nan siguridad y e no por para ariba cu emester e fondonan necesario pa asina mi tin e prome liña di servicio necesario, anto e ora e titular lo mester tuma su retiro pa motibo cu e no por convivi cu pueblo. Nan a ripiti e mesun mocion ey durante 2016 Nan a ripiti e mesun mocion pa di cuater biaha den e aña aki, Sr. Besaril a bisa cu ta basta.

Tambe e indicenan di criminalidad pa loke ta atraconan ta cera pa prome biaha den historia cu 64 atraco y tabata tin diferente actonan caminda tabata tin armanan di candela involucra y e pregunta ta bira e ora, awo cu ya un coleganan a bay y ta pasa pa un capitulo scur di nos historia. Ken ta sigui?

E pregunta ta keda, unda e presion di e oposicion a keda? Pasobra ta parce cu ta bisa algo awe y mañan ya nan a lubida. Dicon no a busca apoyo cerca sindicatonan , no a busca sosten di gremionan. Haci un bloke y sali trece e problema aki dilanti. Kico a pasa eynan?

Sr. Besaril a bisa cu lamentablemente, y esey ta un realidad cu prensa a contribui grandemente pa silencia oposicion. Ta masha poco periodista tin cu ta critico pero prensa en general a tolera e situacion cu ta den dje awo. Dado momento, ora cu Sr. Besaril ta bin dilanti y su itemnan no ta alcansa tur media, ta como sifuera cu Sr. Besaril no ta resona su voz eyfo. Ora cu tin un pueblo cu a duna un sosten masal di 13 asiento na engaño y cu nan no kier afronta e realidad. E ta mescos cu divorcio, ta tarda hopi pa realisa cu e relacion no ta funciona mas.

Pero e ta kere fervientemente, cu e no tin mester di drenta hogar di niun hende, pa bisa nan cu e situacion manera cu e ta awo, pa loke ta husticia y siguridad ta malo. E no tin mester di drenta den cas di niun hende, cu ni cu ken cu nan bin, cu tur respet, cu ken nan pone mañan, nan como partido mester paga pa e eror di ocho aña, pa a tene man ariba un persona cu no ta capacita pa e trabao cu e el a bin ta eherce e ultimo 8 añanan. No mester lubida cu ora fraccion di MEP a bin cu mocion di desconfiansa, e mesun fraccion di 13 cu despues a baha na 12, ta sigui sostene e mesun minister den ministerraad. No ta cuestion di perde cara, bo tin un pueblo eyfornan. Tin un organisacion vital eyfo, cu ta sclama pa atencion y e minister no ta dunando e.

E dia di awe, Sr. Besaril no mester drenta den cas di niun hende y ocupa espacio di niun radio pa bisanan con malo e situacion ta. Ta logico cu mester cera kraanchi prome cu dweilo, paso di otro modo e vloer ta keda muha. segun Sr. Besaril. E kraanchi cu mester wordo cera, ta nos costanan. Aki nan Aruba no tin fabrica di arma, un distribudor di arma manera na Merca. Dicon Warda nos Costa no tin un LB cu ta regla nan autoridad, dicon no tin servicio di helicopter, dicon atencion no ta wordo duna na training y material di personal. Ora cuminsa dedica atencion na esaki, e ora por habri e kraanchi bek y pasa e mop. No ta storia di Star Wars, esaki ta nos realidad, segun Sr. Guilfred Besaril, Parlamentario pa Fraccion di MEP.