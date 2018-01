Guilfred Besaril: “Lo bay reorganisa Arubahuis y tambe lo muda pa un otro edificio”

Minister Plenipotenciario, Sr. Guilfred Besaril a duna di conoce cu lo bay reorganisa Gabinete di Minister Plenipoteciario, pa un periodo di 6 pa 7 luna. Sr. Besaril ta amplia.

Unabes cu e gabinete wordo reorganisa cu nan funcionnan nobo, lo bay habri pa tur ambtenaar por solicita. Lo traha un combinacion di ambtenarij y esunnan cu ta na Hulanda caba. E enfoke lo ta mucho mas ariba e aspectonan di e trabao cu ta wordo exigi di un Arubahuis, na 2018. Un critica cu no por comunica facilmente cu e departamento di Enseñanza na Arubahuis. Hopi di nos hobennan ta critica cu nan ta yama, pero no ta haya oido. Lo duna Arubahuis un dinamica mas moderno. E alumnonan lo por comunica y haya un feedback lihe y tuma contact, anto ricibi ayudo como tambe e informacion puntual plus e guia total cu nan lo mester ricibi sigur. E la resalta cu tin biaha ta limita nos hobennan, y cu Arubahuis tin e responsabilidad di busca desarroyo economico nobo pa Aruba den Europa y internacionalmente.

Arubahuis lo ta guia esunnan cu AZV a manda Hulanda. No solamente nan ta yuda cu seguro sino tambe nan lo kier duna asesoramiento deportivo y cultural, na e deportistanan cu ta na Hulanda, cu lo por contribui na diferente nivelnan den deporte akinan na Aruba, por ehempel bin cu un seleccion nobo cu ainda no ta existi na nos isla.

Lo bay traha riba esey y esaki lo ta e reto den e aña ak, e minister a enfatisa. E organizacion mester ta fuerte, segun Sr. Besaril. Pero mester wak tur e oportunidadnan pa bira miho na Arubahuis. Lo kier marca un stempel, pone un cambio como gabinete nobo.

Mas aleu, Sr. Besaril a bisa cu recientemente Minister Raad a tuma e decision cu Aruba Huis lo bay muda for di e edificio actual, pa uno nobo.

Pa a tuma un decision asina, a tuma hopi curashi. Practicamente e edificio actual tin caracter di monumento y na Hulanda nan ta hopi fastioso cu monumentonan.

Aunke e edificio aki tin un balor sentimental pa hopi hende na Aruba, pero nan a considera cu no ta posibel den e situacion aki, debi na e den mal estado di e edificio, mueblenan di mas cu 20 aña y hasta cambernan cu mester wordo desaloha pasobra nan no por wordo usa mas.

Por ehempel, ora di drenta den e sala di Betico Croes, nos libertador, cu tin cosnan putri den dje. Sr. Besaril a bisa cu no por ta asina cu ta ricibi personanan di alto nivel na bo oficia, y esaki e ta situacion den cual ta ricibi nan. Aunke cu e edificio actual di Arubahuis ta di hopi balor sentimental, ya cu na 2019 lo cumpli 25 aña di ta aloha e oficina di Minister Plenipotenciario.

Pa laga drecha e edificio aki, ta bay costa un gran cantidad di placa, cual mirando e situacion financiero di pais Aruba, no ta keda otro di bende e edificio aki, y e mesun placa aki lo wordo uza bek pa loke ta e desaroyo di e gabinete na Hulanda.