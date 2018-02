Gucci lo haci donacion di mey miyon dollar na manifestacion estudiantil

Siguiendo e ehempel di hopi di e celebridadnan, e marca Italiano di luho, Gucci, diabierna a anuncia cu e lo haci un donacion di mey miyon dollar pa e marcha studiantil cu lo tuma luga dia 14 Maart, proximo. E marcha tin como meta pa pidi un control ariba armanan di candela. E donacion, informa door di Women’s Wear Daily y confirma pa un vocero di Gucci na Mera na AFP, ta duna un push nobo na e mobilisacion inedita di studiantenan despues di e masacre na e scol secundario Parkland di Florida. Akinan un ex alumno di 19 aña a mata 14 persona riba un 14 di Februari.

“Nos ta cu e ‘Marcha pa nos bida’ y e studiantenan balenta a trabes di e pais ta pidi pa nan bida y nan siguridad sea e prioridad”, e marca a bisa den un comunicado. “Nos tur a wordo impacta directa of indirectamento pa e tragedianan aki sin sentido”, el a agrega.

E protesta principal lo tuma luga na Washington, DC, mientras cu marchanan similar ta wordo organsia den e pais completo pa exigi Congreso pa aproba un ley pa pone un stop na e epidemia di violencia provoca pa armanan di candela den scolnan Mericano.

E corant The Washington Post ta calcula cu mey miyon persona lo asisti na e marcha.

E actor George Clooney y su casa, Amal, abogado di derechonan humano, e actriz y presentado di television, Ophray Winfrey, e director di cine Steven Spielberg y su señora, e actriz Kate Capshaw; e productor di cine Jeffrey Katzenberg y su señora Marilyn a haci un donacion di 500 mil dollar cada uno pa e manifestacion.

Cu bista ariba e mercado millenial, e publicidad di Gucci prome cu e temporada di otoño ta evoca e protestanan studiantil di 1968 na Francia, cuc rebeldenan bisti na Gucci ocupando un campus y exigiendo cambionan.

Fuente: http://www.el-nacional.com

Comments

comments