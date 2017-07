Grupo di mayornan preocupa pa enseñansa na Aruba

Diabierna ultimo, Sra. Marjorie Vermeer – Luidens, den nomber di un grupo grandi preocupa pa loke ta nos enseñansa na Aruba, cu no ta esun di miho y p’esey a bay na entrega e carta na gobernador, gobierno y departamentonan di enseñansa.

Nan ta un grupo, Grass Roots Group, unda cu tin hendenan cu ta mama, tata, welo, wela y cu ta den enseñansa of no, cu ta wak e problema grandi cu tin den enseñansa. Y nan ta pertenece na e grupo, cu a lanta pa wak kico por wordo haci.

E idea cu un mucha, su enseñansa, su futuro no ta prioridad na Aruba. Niun gobierno no tin enseñansa na pecho. Si bin cambio di gobierno, e siguiente minister di enseñansa, si e tin conocimento of no, ta depende sic di su maneho. Aruba mester sali, nos muchanan merece miho segun Sra. Vermeer. Aruba a faya barbaramente cu nos enseñansa. No solamente enseñansa, pero tin tambe e adiccion. Awo cu a bin cu e ley, caminda cu un alumno no mag falta scol. Pero ken ta controla e pakico e mucha no ta bin scol?

Loke Sra. Vermeer a wak na Bonaire, den 5 aña di tempo, ta asina increibel. E mucha ta haya loke e merece, mescos cu Hulanda. Si bay compara cu Latinoamericano, unda cu bo mester paga e aña escolar completo.

Tin hopi mucha cu ta keda sinta, tin dropouts. Un 60% mucha tin scol basico so. Algun scol tin e mesun buki bieuwnan. Minister ta warda pa e scol cay den otro, pa e bin trah’e di nobo, tur hende kier saca potret cun’e y felicit’e, pa despues lubida. Segun Sra. Vermeer, nan kier lo miho pa nan muchanan.

Materialnan di scol ta deteriora, no tin reemplasante. Hopi di nos docentenan no ta cualifica pa para dilanti klas, pero no tin reemplasante. Bonaire a bin cu’n plan integral Hulandes. Tur e cabesantenan di scol mester a bin, pasa un estudio di 2 aña den un scol pa capacitacion pa directornan. Ta cuminsa di ariba. Esunan cu no a haal e diploma, tur a wordo retira como cabesante. Y tur e maestronan, cu aunke ta para den klas, si ta falta un cierto tipo di formacion, Hulanda ta trece esaki. Na Aruba tin hopi hende cu kier sigui cursonan, pero no tin ken pa duna e lesnan.

Na Bonaire, un mucha a keda cas, nan no bin busca su rapport, di biaha nan ta yama wak kico a pasa. Aki na Aruba tin dos trahado social pa tur e scolnan catolico, di cual aworaki uno ta malo. Dus ta uno so a keda pa tur e problemanan cu tin. Sra. Vermeer sa cu economia di Aruba ta hopi agita. Mayornan ta traha mas cu un trabao, y e muchanan no ta haya e debido atencion. E muchanan mester haya desayuno na scol y cu e muchanan ta atras den nan estudio. Mayoria mucha cu bay afo pa studia, nan ta faya.

Pakico Bonaire, Saba y St. Eustatius por haya un yudansa asina grandi di Hulanda y dicon Aruba no? Cualke mucha of persona cu faya na Aruba, ta mand’e Hulanda pa nan drech’e pa bo. Hulanda ta yuda hopi pais den enseñansa. Inspector di Educacion di Hulanda, ta bisa cu Aruba tin derecho ariba esaki, pero e tin di haber cu orguyo, cu nos so por, pero e tin di haber cu politica tambe. Aruba ta politiek verziekt. E grupo kier pa enseñansa, bira un Asunto di Reino, segun Sra. Marjorie Vermeer- Luidens.