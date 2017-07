Grupo di homber ta menasa vagabundo

Central di Polis ta manda un patruya pa un cas na Mandolinstraat na altura di Pacifico pa un homber bou di influencia. Na nan yegada nan ta papia cu’n vagabundo. El a declara cu el a bay cumpra droga na un cas cerca di Pacifico y el a wordo menasa door di un grupo di homber, pa e no yega eynan mas. Central di Polis a wordo poni na altura y a duna ordo pa cor’e for di eynan, ya cu e tampoco no tabata haciendo algo bon.