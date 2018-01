Grupo di hoben a bati homber formalmente na e beach di ex bushiri hotel

Dialuna atardi polisnan a keda manda cu urgencia pa e beach di ex Bushiri Hotel unda tin un pelea formal andando despues cu un homber a purba na haci algo for di sla cu un hoben. Vocero di Polis tabata cerca y a yega di biaha topa cu un situacion pidiendo polisnan yega cu urgencia debi cu tabata suso y grupo grandi di hoben y hende grandi tabata batiendo un homber so. E oficialnan a yega di biaha y asina a pone un trankilidad. Mientras e victima corta y na sanger no tabata kier a entrega denuncia tabata kier pa polis papia cu e grupo pa nan calma y comporta nan mes. Famia a papia cu e oficialnan e motibo cu e hobennan a sali na defensa di nan amigo y unda mayor a cay aden. Polis a tuma e nomber di tur hende.