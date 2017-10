Grupo CNCO soñando cu nan prome premio di Grammy Latino

Faltando algun siman pa celebra su di dos aniversario y ainda soñando tras di un premiacion den Latin Grammy, integrantenan di e grupo CNCO ta sinti nan mes reinidivica como artista y balora, mas aleu di e etiketa di banda hubenil.

“E nominacionnan aki ta duna nos credibilidad den musica”, e Ecuatoriano Christopher Velez, a bisa via un entrevista telefonico na EFE. Velez ta un di e cinco integrantenan di e grupo cu a wordo forma na 2015 y cu a resulta ganado di e concurso televisivo “La Banda”, produci pa Ricky Martin.

“Nos semper a bisa pa no hinca nos den e bachi di stereotipo di “boy band” y nos ta demostrando cu nos ta mucho mas cu esey”, Joel Pimientel, di origen Mexicano, a agrega.

Christopher y Joel a indica cu tanto nan como nan compañeornan di e grupo, Zabdiel de Jesús, Erick Colon y Richard Camacho, ainda no por kere cu nan ta compitiendo den e categoria di artista nobo den Latin Grammy, hunto cu artistanan cu nan ta admira, e.o. Sebastián Yatra, Sofía Reyes y Danay Suárez.

E cantantenan di exitonan manera “Hey DJ” y “Reggaeton Lento” a afirma tambe cu nan ta dispuesto pa haci loke ta posibel pa desafia pronosticonan di un futuro fugaz cu a marca e mayoria di e programanan di concurso di television.

E hobennan di entre 17 cu 23 aña ta reconoce cu e clave di su éxito tabata nan disciplina, no solamente den e ramo di trabao, pero tambe den nan vida personal y hasta den nan finansas.

E integrantenan di CNCO ta agradecido cu e publico, specialmente nan siguidonan, specialmente esunnan cu nan a gana despues di e colaboracion cu Little Mix, e banda Britanico femenino.

CNCO tambe ta yudando den e recaudacion di fondo coordina pa Ricky Martin pa victimanan di e desasternan natural na Puerto Rico y Mexico.

Fuente: https://www.efe.com