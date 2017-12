Groningen ta hopi gusta entre studiantenan, mientras cu Leeuwarden ta creciendo

DEN HAAG – E ciudad di Groningen pa añanan ta basta popular bou di studiante tambe for di Aruba. Pesey haya un camber na Groningen no ta facil. Pa loke ta Leeuwarden mester bisa cu e interes pa studia aki na creciendo. Bo tin interes pa bin studia sea na Groningen of Leeuwarden mester tene na cuenta cu akinan tambe ta rekeri ta tuma tempo pa logra haña un camber of otro tipo di acomodacion adecua (comodo y pagabel). Pues, inscribi bo mes na tempo ta crucial. No cu esaki lo dunabo garantia 100% pa haña un kamber, pero sín esaki bo ta garantisa di no logra haña un camber adecua. Mentor Edy Ranada cu ta encarga cu e region di Groningen y Leeuwarden kier a enfatisa esaki cerca esnan cu ta preparando pa bin otro aña Hulanda.

Edy: ‘Pa hisa bo chensnan pa haya un camber bon y ‘pagabel’ na Groningen y Leeuwarden e mesun rekisitonan ta conta manera na otro ciudadnan. Mester cuminsa na inscribi na tempo. Tambe mi ta conseha e studiante pa inscribi su mes na diferente website. Keda vigilante (proactivo) y controla bo inscripcion (‘inschrijving’) regularmente.’

Mentor Edy Ranada ta sigui bisa ‘Ta importante pa inscribi pa un camber of un studio. Tin site cu ta gratis y tin cu bo mester paga pa inscribi. Si bo ta duda riba cua estudio bo ta bai sigui of na cua ciudad bo kier bai studia, inscribi toch na algun website. Despues bo por haci bo escohencia. Tambe studiantenan cu no ta bin Hulanda otro aña por inscribi awor aki caba. Mas largo bo tempo cu bo ta inscribi, mas siguridad bo tin cu bo por haña un camber bon y pagabel pa tempo cu bo ta bin studia na Hulanda. Si bo por huur un camber prome cu bo yega Hulanda via makelaar, corda lesa e contracto hopi bon kico ta wordo palabra, especialmente bo debernan y bo derechonan. Si bo tin duda busca ayudo huridico. No core firma! Huur un camber cerca famia of conoci tambe ta exigi bon palabracion; y no lubida di controla si e persona por lagabo inscribi bo mes na Gemeente riba su adres.

Pa Groningen sra. Ranada ta recomenda a siguiente adresnan central pa inscribi cu ta: SSH Stichting StudentenHuisvesting www.sshx.nl/en (website SSH)

Explicitamente pa studiantenan exterior di Hulanda. Bo por cuminsa registra y inscribi bo mes for di promer siman di luna di mei 2018. Periodo di 5 te maximal 12 luna.

Bo por registra solamente si bo ta biba pafo di Hulanda y si bo ta eerstejaars. Otro opcion ta

At Home in Groningen: www.athomeingroningen.com.

E website ta un initiativo di Ciudad, Universidad (RUG) y Hogeschool (Hanze) di Groningen.

Bo ta haña tur sorto di informashon hopi detaye encuanto biba na Groningen como studiante. Por ehempel maneranan pa haña cas, aspectonan financiero, huridico y con di registra na Gemeente. Y tambe e ta duna informacion encuanto otro relevante websites pa otro websitenan relevante.

Tambe bo tin Woningnet Groningen. Cu excepcion di SSH, tur vivienda den dominio publico ta exigi cu bo ta inscribi na Woningnet Groningen. www.woningnetgroningen.nl.

Banda di e tres organisacionnan pa haya camber, mentor Ranada kier a pone atencion riba tres otro caminda pa haya camber. Nan ta Lefier, Nijestee y CareX Groningen.

Lefier tin cas y kamber specificamente pa studiantenan. Inscribi bo mes via nan website www.lefier.nl. Den e caso aki inscripcion via www.woningnetgroningen.nl (mira aki bou) no ta necesario pero toch ta recomendabel.

Tur cas/camber/studio di Nijestee ta wordo publica via Woningnet (check aki riba). Mas largo bo ta inscribi, mas hopi puntonan pa un vivienda den sector social. Den cuminsamento esei no ta e caso ainda, e ora check e ofertanan bou tab ‘per Direct huren’. E momento cu un camber, cas of studio bin liber bo ta haña Noticia. Sino no.

CareX Groningen..

Carex ta verhuur cas, kamber, studio y apartemente pa periodo di maximal 6 luna. Nan ta trata di yuda den casonan mas urgente. Inscribi via nan website www.carex.nl/carex/contact/

Pa loke ta Leeuwarden na 2018 NHL y Stendenhogeschool ta bai hunto bou nomber di “NHL Stenden Hogeschool” (Stenden). Si bo ta bai studia na Stenden, bo por huur un camber pa un aña cu ta riba nan campus. Pero nan tambe ta exigi cu bo ta inscribi hopi tempran. Diferente studiantenan pa Leeuwarden tambe ta busca camber na Groningen (y vice versa).

Pa Leeuwarden esakinan ta e adresnan mas relevante encuanto huisvesting.

www.nhlstenden.com

www.windmillcampus.nl

www.hvhl.nl

www.studentenwoningenleeuwarden.nl

www.kamers.nl

Nota pa redacion: Potret ta cortesia di Cas di Aruba.