Diahuebs pasa di 8 or anochi ciudadano a raporta central di polis di lo a scucha un persona ta grita pidi auxilio pero esaki ta biniendo for di lama entre Parkietenbos pa Varadero. Polis a yega den e area pa busca wak kico por haya pero ningun persona no por a señala di unda nan a scucha e grito. Patruyanan a tira un bista den bisindario pero sin ningun resultado.

