Gregg Wasiak un di oradornan na conferencia di Dia Internacional di Turismo

Aruba Tourism Authority den cuadro di e celebracion di Dia Internacional di Turismo a invita sr. Gregg Wasiak como un di e oradornan pa e usual conferencia anual unda lo conmemora Dia Internacional di Turismo. E conferencia, organisa door di A.T.A., lo tuma luga diamars di 12 di september binidero.

Wasiak ta un di e directornan di e agencia di advertising The Concept Farm cu ta encarga cu e parti di advertising di Aruba den e mercado di Norte America. Recien tawatatin reunionan cu tur agencia y ehecutivonan di Aruba Tourism Authority na Merca, na unda a sigui enfoca riba obhetivonan di mercadeo pa cu Merca y Canada pa 2018. Durante e reunion aki, The Concept Farm a duna un actualizacion di e produccion y e strategianan como tambe nan a presenta ideanan nobo pa lansamento di campañanan innovativo y creativo. Esaki ta un di e tantisimo reunionnan cu A.T.A. ta organisa prome cu defini strategia di advertising pa Aruba. Ta haci investigacion bao di consumidonan, ta test conceptonan, ta reuni mas cu claro cu sector priva e.o., y tur esaki ta resulta den strategianan pa promove Aruba.

Den su rol como director, Wasiak ta un persona multi facetico. Den su afan pa desaroya y mantene laso pa cu mercadeo pa cada un di su clientenan, Gregg ta ocupa su mes cu entre otro creacion di ideanan innovativo pa e progreso di su clientela. Cu mas di 25 aña di experiencia den mercadeo na Merca y Europa, Wasiak a traha pa diferente clientenan grandi, reconoci mundialmente. Cu esaki, el a gana mayoria di e premionan internacional cu ta existi pa cu e industria aki.

Wasiak ta di e estado di New York y a lanta/biba na Staten Island, Brooklyn y Manhattan. El a obtene su bachelors den advertising na Syracuse University. Actualmente e, hunto cu su comprometida ta pensa pa biba den e comunidad The Bronx.

Durante su presentacion, Gregg Wasiak lo elabora hunto cu su colega John Speers riba e topico: ‘Authentic Aruba, a first look at the strategic & creative evolution’’. Aruba Tourism Authority tin un relacion estrecho ya pa mas o menos 5 aña cu Gregg Wasiak y The Concept Farm. Recien Wasiak tawata na Aruba pa traha riba e produccion/campaña promocional pa cu Norte America / Global pa 2018. Tur esaki lo ta parti clave di su presentacion dia 12 di September, unda lo lansa e campaña promocional pa Aruba pa e mercado di Norte America.

Pa A.T.A. trece conocemento asina ki pa nos comunidad y nos socionan den turismo ta esencial! Y esaki A.T.A. ta haci entre otro pa medio di e conferencia aki. Tambe, manera semper, A.T.A. ta ofrece e atardi di 12 di september e mesun conferencia pa studiantenan den e rango di hospitalidad / turismo di diferente scol.

Por haya mas informacion di Gregg Wasiak riba conceptfarm.com

-FIN-