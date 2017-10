Greg Peterson: “Tin cierto arogancia ora cu ta trata di nos naturalesa”

Aruba Birdlife Conservation a tuma nota cu den un lapso di un aña cu e mangelnan cu ta den e saliña di Santo Largo, poco poco a cuminsa muri bay. E ultimo par di luna hasta hopi mas lihe. Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation ta splica mas ariba esaki.

For di estudionan realisa, nan a bay bek den pasado, pa ora cu nan a pone e caya tabata tin destruccion di cierto tubo entre e lama y e saliña. Despues tabata tin otro tubo tambe cu e kibra, dus no solamente esun banda di e caya. pero tambe unda e kabelnan di tanto kilovolt ariba e ruta ey, tambe a destrui algun conexion. Door di esey e ekilibrio di e saliña a wordo manca. Y tambe e cantidad di salo, eigenlijk a cuminsa subi. Esey tin su consecuencia negativo ariba e matanan aki. Banda di esey, despues naturalmente e fauna tambe ta bay atras. Por a ripara cu e colo di awa tambe a cambia. Aruba Birdlife Conservation a tuma nota cu un tipo di alg cu ta crece eyden. E cantidad di alg, e salo cu ta bay ariba y zuurstof ta baha eyden, e mescla ey no ta uno cu ta den balansa pa locual e mangelnan mester. Door di esey e sistema a cuminsa muri bay. Esaki ta di lamenta ya cu na Juli caba a duna señal cu e cos aki ta bayendo fout. Cuater luna despues, esaki ta birando pio. Por a ripara riba Facebook, ariba e dos pagenan cu tin mas di 500 share. Centenares ta disgusta cu ta destruyendo nos patrimonio di naturalesa.

ABC lo a yama un cantidad di experto hunto pa analisa esaki y wak con pa trece e balansa bek, pa scapa e cos aki. Internacionalmente un situacion asina ta daña bo reputacion como pais. Ta spera cu gobierno por yama nos expertonan local, di NGO’s nan pa busca un solucion pa e situacion, pa scapa loke por wordo scapa. E tereno aki ta un di nan cu ABC tabata kier pa por proteha y pon’e bou di parke. Gobierno no a haci esaki y awo ta wak con hopi di e mangelnan aki ta bayendo perdi.

Segun Sr. Peterson, ta yega un momento pa check ken ta responsabel pa esaki, ken a neglisha esaki cu a causa asina hopi daño na nos pais. Gobierno mester drecha e cos aki mas lihe posibel. SI nada no pasa, Aruba Birdlife Conservation su siguiente paso lo ta pa demanda pais Aruba pa obliganan di cuminsa drecha tipo di cosnan aki.

E departamento di gobierno responsabel pa tur esaki ta Infrastructura, cu ora cu nan a cuminsa pone caya, y kabel, tipo di cosnan asina y esey a causa e daño. Pero e estupidez di con sensitivo e cosnan aki ta, un ke otro ta wordo un tiki drecha, y despues cana bay, niun hende ta tuma su responsabilidad. E cos aki mester a wordo studia prome cu nan a mishi cu e caya. E NGO nan mester a wordo envolvi prome cu nan a cuminsa cu e cos aki. Sr. Peterson por deduci cu tin cierto grado di arogancia con ta deal cu nos naturalesa y esey ta funesto. E ta catastrofico pa nos imagennan internacional cu Aruba por a permiti cu tanto mangelnan ta bay perdi.

CU tur respet, di un banda tin gobernador ta yuda cu e mangelnan riba e rifnan, pa reforrestation. Tambe sr. gobernador ta bin Spaans Lagoen tambe pa yuda aki tambe, pero di otro banda, ta permiti cu ta destrui 10 biaha mas mangel otro caminda.