Green’s cool tambe ta forma parti di campaña di conscientisacion riba tasnan reusabel

Veronica Olarte di Green’s’Cool, splica con esunnan cu kier participa por haci esaki pa asina logra e imagen nobo riba e tasnan aki.

Lo kier conscientisa hubentud cu proyecto y competencianan di con pa biba un bida sostenibel y duradero. E team tras di e ley di tas reusabel a acerca Green’s Cool pa ta parti di e campaña di conscientisacion di e ley aki.

Sra. Olarte a splica cu nan a adopta e parti aki cu hopi amor y nan a bin cu competencia creativo y tambe educativo pa tur hende di seis aña bay pariba. Nan ta duna chance pa diseña e tas reusabel di Aruba. E tema ta “Con bo kier wak Aruba aki 30 aña”. Esaki ta den contexto di 30 aña di Status Aparte. Cu e competencia aki e hoben por expresa su mes cu palabra of dibuho. Lo bay tin diferente workshop, pero e localidadnan lo wordo anuncia despues.

Si tin maestronan of scolnan kier pa Green’s Cool bin duna un presentacion di e ley y e competencia por tuma contacto cu nan via Facebook of via nan website.

Cu e campaña aki nan kier encurasha tur hende pa sostene e ley. Tambe pa pone nos pensa pakico e ta gran importancia pa sostene e ley aki.

Ultimo dia pa entrega e diseñonan ta dia 10 di maart y e ganadonan lo wordo anuncia dia 18 di Maart. Un palabra di gratitud ta bay na tur compania cu ta haciendo e proyecto aki posibel.

Pa e competencia por registra via nan Facebookpage Greenscool Aruba of via nan website www.greenscool.org, for di unda por download e backtemplate, print esaki y uza esaki como guia pa e competencia.

Lo bay tin cuater categoria di 6 pa 11 aña, e di dos ta di 12 pa 21 aña, e di tres ta 22 pa 34 aña y e ultimo ta di 35 aña bay ariba. Lo saca tres ganado di cada categoria cual lo wordo geprint ariba e tas reuzabel.