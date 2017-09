Green Education Symposium 2017 na Biblioteca Nacional Aruba

Sr. Ronny Alders di Biblioteca Nacional ta e coordinador y e motor tras di e Green Education Symposium. Aruba tin hopi amigo riba nivel international. E parti importante ta e parti di scolnan. Sr. Alders ta amplia mas ariba esaki.

E tema ta cambionan climatico. Aruba cu ta parti di Caribe no por keda afo. Nos mester pone atencion ariba cambionan climatico, e ta pasando rond mundo y Caribe no ta excepcion. Horcan Irma ta pasando den Caribe y esey mester ta un wake up call pa Aruba. Nos mester ta prepara.

Un biaha mas, e parti di agricultura. Come saludabel, cuminda di bo mesun suelo y ta stimula bo economia sostenibel. Dus tur tin di haber cu otro. E simposio aki, mescos cu tur otro añanan ta concentra scolnan secundario y educacion avanza. Lo tin oradornan profesional, di Aruba y di exterior. E aña aki, un idea di Sra. Astrid, Britten, pa inclui Arte Sostenibel durante e simposio educativo aki.

Den e simposio aki lo tin workshopnan tambe inclui y tur na e cunucunan sostenibel, entre otro Cunucu Speransa Nobo y tambe Santa Rosa.

Sr. Alders a sigui bisa cu lo bay tin anochinan di lectura unda publico general tambe lo haya chens di bin skucha e oradornan internacional, Sra. Mastel, Sr. Baynou y Sr. Michels Guerrero di Colombia. No ta pornada nan ta na Aruba. E bon ta cu ora ta atende conferencianan internacional e Green Education di Biblioteca Nacional ta gana. Sr. Alders y Sra. Britten a caba di regresa di Puerto Rico, caminda e Green Educacion ta gana pa di dos biaha. E aña aki un biaha mas e Green Education ta wordo organisa hunto cu Santa Rosa.

Pa e anochinan di lectura lo tin David Baynou di Barbados, Kristen Mastel di Merca, WIlliam Michaels Guerrero di Colombia, Frenk Kelly di Aruba James OCalia di Aruba y Andre Marin di Aruba. Tambe Sr. Byron Lampe tambe lo tey como orador invita.

A invita Aruba complete pa diaranzon 6 di September entre 7or di anochi pa 9or di anochi siña mas y upgrade nos mes riba e temanan di e Green Education Symposium. E entrada ta gratis.