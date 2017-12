Green Corridor ta 95% cla

Despues di algun reunion minister Otmar Oduber ta bin haya e informacion cu e 5 % cu falta pa e Green Corridor keda cla ta den un disputa. E ta elabora mas ariba esaki.

Minister Otmar Oduber a haya un presentacion amplio di ambos proyecto PPP, cual ta Green Corridor y Watty Vos Boulevard, kico falta pa nan keda cla , kico ta e problemanan cu a wordo confronta y kico ta e lesnan cu nan a siña. Pa loke ta Green Corridor, e proyecto aki ta cla pa un 95%, segun e informacionnan cu e mandatario a ricibi. Pero e5% ta den un disputa, diferente cosnan cu mester wordo atendi cu nan, e.o. e parti mei mei, e separacion di e dos diferente direccionnan ariba e caminda, ta un di e discusionnan. Mescos ta e calidad y e minsiter a pasa hopi tempo puntrando y buscando informacion, pidiendo rapportnan pa loke ta calidad. Y cierto mometno no tin un discusion ariba, si e proyecto ta necesario of no, si e mester a b ay di e magnitud aki, si of no. Pero loke ta wordo cuestiona ta e calidad.

Den reunionnan e mandatario a reuni ariba e calidad, no solamente e parti mei mei, pero diferente camindanan, cu mester wordo drecha y tur esaki ta cay pa gasto di e compania, cu lo mester brinda e servicio pa 18 aña. Tambe tin discusionnan locual tabata inclui den e destaho, cu ta parti di e proyecto, cu den e 3 lunanan lo kier yega na un discusion definitivo ariba esaki.

Loke tabata tin compronde cu ta e proyecto aki lo mester a keda cla, na Februari/Maart 2018, pero no ta mirando niun movecion. Y segun e mandatario, esey ta punto di discusion, cu e no ta cla, y e no ta cla pa motibo cu e no ta conforme cu loke a wordo palabra. Dus mester yega na un sistema cu tur esunnan cu ta envolvi, dus e companianan di utilidad cu tin pida liñanan cu ta core net mei mei eyann, dus mester bay tuma decisionnan, di aki pa 3 luna.

Pero pa loke ta infrastructura, berdad ta cu hopi ta cla. Si mira banda di e caminda, e aceranan, con nan a uza material nobo, pero cu ya caba a cumisna kibra y cu no ta den e miho condicion. Lo bay pone tambe, un doorlichting cu ta bay tuma luga ariba e calidad cu ta ricibiendo, unda cu e aspecto di siguridad, ta na prome luga.

E contract ta hopi cla, e PPP ta encera, cu cada cu tin algo cu not a corecto of no ta bon, e ta keda responsabilidad pa e compania drecha. Dus ora cu wak e aceranan na banda, un problema cu e vangrailnan, e ta keda core pa cuenta pa e compania pa aki 18 aña. Y loke no wordo drecha ta trek esaki af for di e suma cu tin cu paga. E compania mester bay drecha e parti mei mei, e busstation y tambe e vangrailnan cu no ta cumpli cu e reglanan, segun polis mes a bisa. Tur esakinan ta den parti di e discusionnan prome cu e proyecto keda entrega na gobierno. Y lo percura pa e puntonan aki haya atencion, pa beneficio di e comunidad di Aruba.