Grand Master Chaco Jose Cornelio como Director di Hall of Fame pa e Region di Caribe

Recientemente Grand Master Chaco Jose Cornelio di Noord Taekwondo Center a ricibi e grato noticia cu el a wordo nombra como Director di Hall of Fame pa e area di e Region di Caribe.

Dia 18 di October 2013 Grand Master Chaco Jose Cornelio a wordo reconoci na Hall of Fame y pais Aruba ta conta cu dos Taekwondista den Hall of Fame, kendenan ta Grand Master Chaco Jose Cornelio y Master Alberto Klabér di Brazil Taekwondo Stichting.

Cu e nombracion aki di Grand Master Chaco Jose Cornelio ta bay dirigi e Region di Caribe pa e selecta e personahenan cu mas a destaca, traha of cu funcionnan importante den e mundo di Taekwondo pa despues presenta e lista di e candidatonan pa asina nombra tur esnan scogi pa e siguiente encuentro di Hall of Fame.

Noord Taekwondo Center y e pueblo di Aruba ta orguyoso cu e nombracion aki di Grand Master Chaco Jose Cornelio.