Gran final estilo ‘Christmas Ball’ di Manic Monday Talent Show

Dialuna awor, dia 18 di December, pa 7.30pm, lo ta e gran final di Manic Monday Talent Show, un show y buskeda di talento cu a cuminsa na augustus ultimo caba. Esaki ta e di dos edicion di e competencia di talento aki y Cas di Cultura como organisado ta sumamente contento cu e acogida cu ‘Manic’ a haya y un bes mas ta sorprendi y orguyoso di e talento cu Aruba tin.

Na Augustus a cuminsa 7 finalista cu a ser scogi por medio di audicionnan cu a tuma luga na luna di juni. Awor den e gran final di december 3 talento so a resta, esta e cantante di rap, bailado y compositor Junior Tromp, grupo di baile y teatro The Mafia y por ultimo cantante y instrumentalista Camilo Bastidas. Nan tres tin nan estilo unico y por medio di diferente reto nan a crea nan shownan pa mustra nan habilidad den bira Aruba su siguiente super strea. Kende di nan lo sigui e hoben instrumentalista y cantante Festus Bargues cu a gana e edicion di 2016?

E ‘Manic’ final aki ta mas tanto dedica na e temporada festivo di Pasco y lo luci como tal, p’esey e titulo ‘Christmas Ball Night’. Sinembargo e finalistanan lo estrena nan propio inspiracionnan tambe cu sigur lo sorprende. Artistanan invita cu lo presenta hunto cu e finalistanan ta bailarina, cantante y artista contemporaneo Alydia Wever cu The Mafia, cantante y presentando Edjean Semeleer cu Camilo Bastidas y compositor y cantante Zyon cu Junior Tromp. Pues Aruba su profesionalnan den arte y farandula lo pusha e finalistanan un tiki mas pa yega na profesionalismo. Esaki ta netamente locual Cas di Cultura tin como vision, meta y funcion, esta pa ta un plataforma unda talento ta wordo mustra y talentonan por desaroya nan mes.

‘Manic’ 2017 lo no tabata posibel sin e apoyo di UNOCA, Yrausquin cu Ford, Elite Productions y Setar N.V., mientras cu Muse Theater and Events a traha e concepto di e shownan y e produccion. Juelle Thode y Ben Maduro ta e MC-nan di e show cu a logra cu nan mesun talento pa mara e show na otro y haci’e ameno. Wulfsen & Wulfsen y Shatri a percura pa nan mustra nechi tambe. E hurado y coachnan fiho pa e edicion aki tabata bailarina y directora di scol dia baile Samantha Westera y cantante clasico y maestra di canto y musical Nicole van Eer, cu a sa di guia y moldia e participantenan excelentemente. Vota riba Cas di Cultura y Manic Monday su Facebook Page y comenta #manic , sigui pa e nomber di bo faborito. E team y directiva di Cas di Cultura ta extende un invitacion caluroso na pueblo di Aruba pa bin disfruta di un show bunita, den esfera di Pasco cu a traha duro riba dje. Pa mas informacion yama 582-1010 of wak Facebook di Cas di Cultura y Manic Monday. Bin presencia kende lo bira Aruba su strea nobo, ganado di Manic Monday Talent Show 2017!