Google ta firma e compra parcial di HTC pa 1100 miyon di dollar

SILICON VALLEY, California – Tras di e oleada di rumor di cual tabata circula den e ultimo dianan, unda cu ta bisa cu Google por cumpra HTC of parti di e empresa, y intensificando mas despues tras di e suspension di e cotisacion den e bolsa di HTC algun dia pasa, ta confirma cu e compra di parti di HTC pa Google.

Google ta cumpra ‘Powered by HTC’

Asina ta, e conglomerado Alphabet a adkiri e division di e investigacion y desaroyo ‘Powered by HTC’, cual a encarga, entre cosnan, di diseña productonan pa esnan di Mountain View, manera Google Pixel, di cual nos lo wak un generacion nobo den algun dia. E prijs, 1100 miyon di dollar Mericano cu lo wordo paga en efectivo.

E movimiento aki lo haci, di un banda, e 2000 empleadonan di e division di HTC pasa pa forma parti di Google y cu e compania aki obtene e control total di e diseño y fabricacion di su dispositivonan, mientras cu, di otro banda, HTC por sigui fabricando dispositivonan uzando su propio marca, danki na un acuerdo di licencia no exclusivo.

Asina ta, tur e division di e Taiwanes HTC cu a encarga di e innovacion y e desaroyo di funcionnan nobo ta pasa pa e man di e Mericanonan. Apesar di e perdida aki, HTC ta obtene un suculento cantidad di placa pa sigui sanea nan cuenta.

Fuente: http://www.tecnoversia.com/